Video Cel puțin 12 muncitori au murit în China, după ce un pod uriaș, aflat în construcție, s-a prăbușit

Un pod uriaș, aflat în construcție, s-a prăbușit în China. Este vorba despre un pod feroviar peste Fluviul Galben. Mai mulți muncitori au murit sau au dispărut.

Incidentul s-a produs vineri în provincia chineză Qinghai, din nord-vestul Chinei. Un cablu de oțel s-a rupt în timpul unei operațiuni de tensionare, a transmis agenția Xinhua citată de AP.

O porțiune a podului a dispărut, iar alta atârnă deasupra apei. Podul are o lungime de 1,6 kilometri, iar platforma sa se află la 55 de metri deasupra râului.

Cel puțin 12 muncitori aflați pe pod în momentul incidentului au murit. Alți patru sunt dispăruți. Ei sunt căutați cu bărci, un elicopter și roboți.