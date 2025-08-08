search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
Momentul în care un pod suspendat se rupe într-o destinație turistică populară din China: cel puțin 5 morți și 24 de răniți

Publicat:

Un accident produs la un pod suspendat, într-o zonă turistică populară din Xinjiang, China, s-a soldat cu moartea a cinci persoane și rănirea altor 24. Tragedia ar fi fost provocată de ruperea unui cablu de susținere.

image

Accidentul a avut loc joi, 7 august, în zona pitorească Xiata din Zhaosu, nordul Xinjiangului, potrivit China Daily.  

Locul este o destinație turistică populară și este cunoscut pentru peisajele sale naturale pitorești.

În jurul orei 18.18, unul dintre cablurile suspendate ale podului s-a rupt, provocând înclinarea bruscă a acestuia și căderea a 29 de persoane.

În total, 24 de persoane au fost rănite, dintre care cel puțin două au suferit leziuni grave. Toți cei 24 de răniți au fost transportați la spitalele locale pentru a primi îngrijiri medicale.

Imaginile cu accidentul au devenit virale

Pe platforma de socializare chineză Weibo, imaginile cu tragedia au devenit virale. 

În unul dintre videoclipuri se vede podul suspendat, situat la o înălțime redusă, înclinat vizibil într-o parte, deasupra unui râu cu un curent rapid, potrivit  Mothership Singapore.

image

Un alt videoclip arăta turiștii încercând să-și păstreze echilibrul pe pod, agățându-se de partea neprăbușită a podului pentru a se menține în siguranță.

Un alt videoclip arată o victimă întinsă pe o targă improvizată.


Ancheta, în curs de desfășurare.

După primirea raportului, Oficiul Comisiei pentru Siguranța Muncii din cadrul Consiliului de Stat al Chinei a format un grup de lucru comun cu Ministerul Culturii și Turismului și Administrația Națională pentru Păduri și Pășuni. Grupul a asistat autoritățile locale în tratarea persoanelor rănite și a coordonat intervenția la fața locului și ajutat autoritățile locale în investigarea cauzei accidentului.

Cinci oameni au murit în urma ruperii podului. FOTO captură Weibo
Poliția a închis temporar zona pitorească Xiata. Investigațiile privind cauza accidentului sunt în curs de desfășurare.

Un incident similar a avut loc pe 19 iunie 2024, când unul dintre cablurile de suspensie s-a rupt și a provocat înclinarea podului.

China

