search
Luni, 29 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Grecia anunță primele măsuri împotriva peștelui-iepure, care a băgat spaima în turişti şi a distrus afacerile pescarilor locali. „Mănâncă tot ce întâlnește"

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

După ce prezența peștelui-iepure a început să provoace îngrijorare în rândul turiștilor, autoritățile din Grecia au anunțat primele măsuri de limitare a speciei invazive, deși pescarii locali se plâng de ani buni că aceasta s-a răspândit necontrolat în Marea Mediterană.

Grecia anunţă primele măsuri împotriva peştelui-iepure. FOTO: Ekathimerini
Grecia anunţă primele măsuri împotriva peştelui-iepure. FOTO: Ekathimerini

Peștele-iepure, specie invazivă venită din Marea Roșie prin Canalul Suez, s-a răspândit treptat în apele Greciei și a ajuns să schimbe complet modul în care pescarii își desfășoară activitatea din care îşi câştigă traiul zilnic. Deși aceştia au atras atenția asupra fenomenului de mai mulți ani, autoritățile au anunțat abia recent primele măsuri, pe fondul presiunii tot mai mari generate de extinderea speciei și de efectele ei asupra turismului, în contextul în care mai mulţi turişti au fost muşcaţi de exemplare ajunse în apropierea plajelor.

În insule precum Creta și Rodos, pescarii spun că se confruntă de ani buni cu această specie, care le atacă capturile și le taie plasele, fiind obligaţi să evite zonele obișnuite de pescuit și să se deplaseze tot mai departe în larg, unde găsesc mai greu pește și suportă costuri mai mari.

În acest context, Centrul Elen pentru Cercetări Marine, a publicat un raport potivit căruia fiecare ambarcațiune pierde în jur de 8.500 de euro anual din cauza echipamentelor distruse de peştele-iepure și a scăderii capturii.

Începând din acest sezon estival, în mai multe regiuni turistice, prezența peștelui-iepure a început să provoace îngrijorare şi în rândul vizitatorilor, după ce mai mulţi turişti s-au plâns că au fost muşcaţi de exemplare din această specie, iar autoritățile au decis să intervină cu un program de stimulare a capturării speciei.

„De când a ajuns în Mediterană, peștele-iepure a venit să rămână. Întrebarea este cum îi vom limita populația”, a declarat Spiros Protopsaltis, ministrul Agriculturii din Grecia, care a anunțat lansarea unor măsuri de control.

Peștele-iepure provine din Marea Roșie și a ajuns în Mediterană prin Canalul Suez. Exemplarele măsoară, în general, între 40 și 60 de centimetri și au fălci suficient de puternice încât să rupă plasele de pescuit. În plus, carnea lor conține tetrodotoxină, o neurotoxină extrem de puternică, fără antidot cunoscut, ceea ce face consumul său fatal.

Specialiștii spun că răspândirea speciei are legătură directă cu încălzirea apelor, astfel că temperaturile tot mai ridicate din ultimii ani au creat condiții favorabile de supraviețuire și reproducere, iar în absența unor dușmani naturali, populația crește şi se răspândeşte rapid.

„Este un pește omnivor, care mănâncă tot ce întâlnește. Caracatița și scoicile se numără printre alimentele sale preferate”, a explicat Michalis Margaritis, responsabil WWF Grecia, care subliniază că schimbările climatice accelerează extinderea speciei.

Pentru pescari, efectele se văd direct în activitatea de zi cu zi. Un pescar din Rodos, citat de Politico, a povestit că și-a schimbat complet traseele de pescuit și că evită zonele unde știe că apare frecvent peștele-iepure, fiind nevoit să meargă în ape mai adânci.

Și alte state din regiune s-au confruntat cu aceeași problemă, printre care şi Cipru, care a introdus deja programe de subvenționare a capturării și eliminării speciei, ca răspuns la extinderea acesteia în apele sale.

În acest context, Grecia a lansat un program-pilot prin care pescarii primesc plăți pentru fiecare kilogram de pește-iepure capturat, măsură inspirată din modelul cipriot. Guvernul a anunțat, de asemenea, și subvenții pentru combustibil, în încercarea de a reduce costurile pescarilor afectați: 0,16 euro pe litru pentru lunile aprilie și mai și 0,12 euro pe litru pentru luna iunie.

„Scopul este să oferim un stimulent. Este mai degrabă un program de sprijin financiar pentru pescari”, a declarat Spiros Protopsaltis, ministrul Agriculturii din Grecia.

 „De când a ajuns în Mediterană, a venit ca să rămână. Întrebarea este cum îi vom limita populația”, a mai spus acesta, subliniind că intervențiile vor viza în special perioadele de reproducere, când capturile vor fi intensificate, iar exemplarele vor fi ulterior eliminate prin incinerare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motorina se scumpește din nou în două zile. Cât vor plăti în plus șoferii la un plin
digi24.ro
image
Rochia cu care Bella Hadid a făcut furori în Franța. Cum s-a afișat modelul pe străzile din Saint-Tropez | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Bacalaureat 2026 | Ce subiecte au picat la Limba și literatura română. Cerințele care i-au pus în dificultate pe absolvenții de liceu
gandul.ro
image
Cifre ÎNGRIJORĂTOARE! Aproape 1 din 5 români, la limita sărăciei
mediafax.ro
image
Anunț oficial! Ce se întâmplă cu stadionul pe care Dinamo vrea să joace meciurile de acasă
fanatik.ro
image
5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
libertatea.ro
image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
Povestea de viață șocantă a fotbalistului Braziliei: „Spălam mașini, prietenii mă puneau să fur, să iau droguri”
gsp.ro
image
Susținut din tribune de părinți și iubită, David Popovici i-a dedicat victoria unei alte persoane: "Vreau să îi spun că o iubesc"
digisport.ro
image
Vila din Toscana a lui Andrea Bocelli a fost jefuită, în timp ce era închiriată de un grup de americani. La cât se ridică prejudiciul
click.ro
image
O pasarelă s-a rupt chiar la inaugurarea Portului Turistic Călărași. Un copil și doi adulți au fost răniți
antena3.ro
image
A venit nota de plată pentru dezmăţul bugetar din ultimii ani. „Scăderea salariilor în termeni reali este rezultatul exagerărilor pe care le-am avut în anii anteriori” VIDEO
zf.ro
image
"Este cel mai frumos din lume". Reacția unei turiste străine, impresionată de Festivalul de Teatru din Sibiu
observatornews.ro
image
TRAGEDIA prin care a trecut Anca Serea. Motivul pentru care primul ei soț a murit la doar 36 de ani
cancan.ro
image
Gemania nu mai indexează pensiile dacă numărul pensionarilor crește. Va adopta și România această măsură-șoc?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Cum se rezolvau subiectele la Bac 2026 la Limba şi literatura română. Pentru ce iei punctaj mareBaremul de corectare și cerințele care aduc cele mai multe puncte
playtech.ro
image
Ce trădare! FCSB-istul care abia așteaptă să o bată pe echipa lui Gigi Becali. Știe deja cum trăiesc suporterii Rapidului derby-ul
fanatik.ro
image
O familie de americani a părăsit SUA și a cumpărat o casă cu 11.500 de euro în Europa: „Am găsit un mod de viață diferit”
ziare.com
image
Diana Munteanu s-a întors în țară și a dat "nas în nas" cu Dan Alexa. Au apărut imaginile
digisport.ro
image
Plaja a luat foc! Cum arată sexy divele în costume de baie? Sonia Trifan ne spune ce se poartă vara aceasta pe nisipul fierbinte!
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Subiecte grele la Bac 2026. Nimeni nu se aştepta la poezie!
romaniatv.net
image
Horoscop 29 iunie 2026. O zi a schimbărilor și a deciziilor definitive pentru toate zodiile
mediaflux.ro
image
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Codruța Filip, răsfăț la piscină. Imagini inedite cu artista în costum de baie
click.ro
image
Doina Teodoru, mărturisiri despre succes: „Îmi era foarte teamă de Cheloo”. Momentul care i-a declanșat depresia
click.ro
image
Cum a ajuns Nuțu Cămătaru să crească lei. „Nu mâncaseră în viața lor carne”
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Plaja a luat foc! Cum arată sexy divele în costume de baie? Sonia Trifan ne spune ce se poartă vara aceasta pe nisipul fierbinte!
image
Codruța Filip, răsfăț la piscină. Imagini inedite cu artista în costum de baie

OK! Magazine

image
Cine este acest prinț chipeș și înalt? Kate Middleton și primul ei născut ne-au impresionat cu apariția lor recentă

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte