Grecia anunță primele măsuri împotriva peștelui-iepure, care a băgat spaima în turişti şi a distrus afacerile pescarilor locali. „Mănâncă tot ce întâlnește"

După ce prezența peștelui-iepure a început să provoace îngrijorare în rândul turiștilor, autoritățile din Grecia au anunțat primele măsuri de limitare a speciei invazive, deși pescarii locali se plâng de ani buni că aceasta s-a răspândit necontrolat în Marea Mediterană.

Peștele-iepure, specie invazivă venită din Marea Roșie prin Canalul Suez, s-a răspândit treptat în apele Greciei și a ajuns să schimbe complet modul în care pescarii își desfășoară activitatea din care îşi câştigă traiul zilnic. Deși aceştia au atras atenția asupra fenomenului de mai mulți ani, autoritățile au anunțat abia recent primele măsuri, pe fondul presiunii tot mai mari generate de extinderea speciei și de efectele ei asupra turismului, în contextul în care mai mulţi turişti au fost muşcaţi de exemplare ajunse în apropierea plajelor.

În insule precum Creta și Rodos, pescarii spun că se confruntă de ani buni cu această specie, care le atacă capturile și le taie plasele, fiind obligaţi să evite zonele obișnuite de pescuit și să se deplaseze tot mai departe în larg, unde găsesc mai greu pește și suportă costuri mai mari.

În acest context, Centrul Elen pentru Cercetări Marine, a publicat un raport potivit căruia fiecare ambarcațiune pierde în jur de 8.500 de euro anual din cauza echipamentelor distruse de peştele-iepure și a scăderii capturii.

Începând din acest sezon estival, în mai multe regiuni turistice, prezența peștelui-iepure a început să provoace îngrijorare şi în rândul vizitatorilor, după ce mai mulţi turişti s-au plâns că au fost muşcaţi de exemplare din această specie, iar autoritățile au decis să intervină cu un program de stimulare a capturării speciei.

„De când a ajuns în Mediterană, peștele-iepure a venit să rămână. Întrebarea este cum îi vom limita populația”, a declarat Spiros Protopsaltis, ministrul Agriculturii din Grecia, care a anunțat lansarea unor măsuri de control.

Peștele-iepure provine din Marea Roșie și a ajuns în Mediterană prin Canalul Suez. Exemplarele măsoară, în general, între 40 și 60 de centimetri și au fălci suficient de puternice încât să rupă plasele de pescuit. În plus, carnea lor conține tetrodotoxină, o neurotoxină extrem de puternică, fără antidot cunoscut, ceea ce face consumul său fatal.

Specialiștii spun că răspândirea speciei are legătură directă cu încălzirea apelor, astfel că temperaturile tot mai ridicate din ultimii ani au creat condiții favorabile de supraviețuire și reproducere, iar în absența unor dușmani naturali, populația crește şi se răspândeşte rapid.

„Este un pește omnivor, care mănâncă tot ce întâlnește. Caracatița și scoicile se numără printre alimentele sale preferate”, a explicat Michalis Margaritis, responsabil WWF Grecia, care subliniază că schimbările climatice accelerează extinderea speciei.

Pentru pescari, efectele se văd direct în activitatea de zi cu zi. Un pescar din Rodos, citat de Politico, a povestit că și-a schimbat complet traseele de pescuit și că evită zonele unde știe că apare frecvent peștele-iepure, fiind nevoit să meargă în ape mai adânci.

Și alte state din regiune s-au confruntat cu aceeași problemă, printre care şi Cipru, care a introdus deja programe de subvenționare a capturării și eliminării speciei, ca răspuns la extinderea acesteia în apele sale.

În acest context, Grecia a lansat un program-pilot prin care pescarii primesc plăți pentru fiecare kilogram de pește-iepure capturat, măsură inspirată din modelul cipriot. Guvernul a anunțat, de asemenea, și subvenții pentru combustibil, în încercarea de a reduce costurile pescarilor afectați: 0,16 euro pe litru pentru lunile aprilie și mai și 0,12 euro pe litru pentru luna iunie.

„Scopul este să oferim un stimulent. Este mai degrabă un program de sprijin financiar pentru pescari”, a declarat Spiros Protopsaltis, ministrul Agriculturii din Grecia.

„De când a ajuns în Mediterană, a venit ca să rămână. Întrebarea este cum îi vom limita populația”, a mai spus acesta, subliniind că intervențiile vor viza în special perioadele de reproducere, când capturile vor fi intensificate, iar exemplarele vor fi ulterior eliminate prin incinerare.