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Cum arată rana provocată de peștele-iepure care sperie turiștii din Grecia. Imagine publicată de o vedetă din România

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Tot mai mulți turiști români privesc cu îngrijorare știrile despre prezența peștelui‑iepure în apele Greciei, însă experiențele reale ale celor care s‑au întâlnit cu această specie arată o imagine mai puțin dramatică decât cea vehiculată online. Un prezentator TV a dezvăluit cum arată, în realitate, o mușcătură.

Peștele-iepure a băgat spaima în turiști. FOTO Profimedia
Peștele-iepure a băgat spaima în turiști. FOTO Profimedia

Marius Niță, cunoscut publicului de la Antena Stars, a povestit că incidentul s‑a petrecut în timpul vacanței sale în Grecia, unde un prieten a fost mușcat în timp ce înotau în apă limpede, printre pești.

Fotografia cu rana prietenului. FOTO FB Marius Niță
Fotografia cu rana prietenului. FOTO FB Marius Niță

Pentru ca au început să-mi scrie tot mai mulți alarmați, gata să renunțe la vacanțele în Grecia, zic să vă mai calmez nițel. Aveți în imagine buba provocată de un așa-zis "pește-iepure", după o săptămână de la atac. În prima zi de vacanță s-a întâmplat, nefericitul pacient este unul dintre prieteni. Amândoi, în apa cristalină, admirând peștii care înotau printre noi, cred că dorade, nu mă pricep la carași d'ăstia, și-l văd p'ăsta cum sare ca ars urlând că l-a mușcat ceva”, a scris Marius Niță în postarea sa de pe Facebook.

„N-a turbat nimeni, nu a fost nevoie de îngrijiri medicale sau de văicăreli absurde”

Rana surprinsă în fotografie este deja în proces de vindecare, iar prezentatorul tv spune că prietenul său nu a avut nevoie de tratament medical: 

„Ieșim la mal, pielea luată, nițel sânge și niste perforații în forma dinților peștelui-iepure. Deconectați fiind de tot ceea ce înseamnă știri, isterii, guvern sau orătaniile din mare, dupa vreo cinci zile ne-au ajuns la urechi și informații legate de peștele ăsta. Timp în care am mai văzut niște turiști care săreau în sus, țipând, în mare. N-a turbat nimeni, nu a fost nevoie de îngrijiri medicale sau de văicăreli absurde. Și, până la urmă, toți ne bucurăm când vine iepurașu'”.

Muzeul Antipa explică fenomenul peștelui‑iepure din Grecia. Ce trebuie să știe turiștii despre această specie invazivă

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a publicat o informare amplă despre peștele‑iepure, specie care a generat numeroase titluri alarmiste în presa internațională după ce mai mulți turiști au raportat incidente în apele Greciei. Specialiștii muzeului atrag atenția că fenomenul trebuie privit cu calm și cu o înțelegere corectă a contextului biologic.

Cum a devenit Marea Mediterană cea mai „invadată” mare de pe planetă

Instituția explică faptul că peștele‑iepure (Lagocephalus sceleratus) provine din zona Indo‑Pacifică și a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez, extinzându‑se rapid în ultimele decenii. Astăzi, este considerat una dintre cele mai agresive specii invazive din estul Mediteranei, cu impact asupra ecosistemelor și asupra activității pescarilor.

Muzeul detaliază și originea denumirii populare: „Denumirea populară de 'pește-iepure' provine de la cei patru dinți puternici, uniți într-o structură asemănătoare unui cioc, care amintește de incisivii unui iepure. Cu ajutorul acestora poate sparge cochilii, tăia plase de pescuit și provoca răni serioase dacă este manipulat necorespunzător”.

Deși în Grecia și alte țări mediteraneene au fost raportate mușcături, muzeul subliniază că „astfel de incidente sunt rare și apar, de regulă, atunci când oamenii încearcă să atingă, să hrănească ori să captureze exemplarele”.

Specialiștii recomandă să fie tratat ca orice alt animal sălbatic: observat, nu deranjat.

Un aspect esențial ține de toxicitatea speciei. Muzeul avertizează că peștele‑iepure poate acumula tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute. Din acest motiv, consumul său este interzis în Uniunea Europeană. „Legislația europeană interzice comercializarea speciilor din această familie pentru consum alimentar.”

Pentru turiști, mesajul transmis este unul de echilibru și responsabilitate:

„Bucurați-vă de mare, observați fauna marină cu respect și evitați să atingeți animale necunoscute. Prezența peștelui-iepure nu trebuie să provoace panică, însă reprezintă un bun prilej de a înțelege cum schimbările climatice, transportul maritim și deschiderea căilor de migrație pot modifica biodiversitatea mărilor și oceanelor. Să nu uităm că marea nu este o piscină, ci un ecosistem complex și viu, pe care îl explorăm cu respect și prudență, ca oaspeți în lumea locuitorilor săi!”.

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