Ploile torenţiale care afectează Nepalul de la sfârşitul săptămânii trecute au provocat cel puţin 51 de morţi şi distrugeri majore în mai multe regiuni ale ţării. Autorităţile au mobilizat armata şi elicoptere pentru evacuări, în timp ce drumurile şi autostrăzile principale au fost blocate de alunecări de teren şi inundaţii.

Ploile abundente au început vineri şi au lovit puternic districtul Ilam, aflat la graniţa cu India, o zonă renumită pentru plantaţiile sale de ceai. Aici, şase membri ai aceleiaşi familii au murit după ce o alunecare de teren le-a distrus casa în timp ce dormeau. „Ploile îngreunează eforturile de a ajunge la sate, iar multe drumuri au fost măturate de ape sau blocate de alunecări de teren”, a declarat Bholanath Guragai, asistentul ofiţerului administrativ din Ilam.

Într-un district învecinat, o altă persoană şi-a pierdut viaţa tot în urma unei alunecări de teren. În alte regiuni, trei oameni au murit loviţi de fulger, iar alte trei persoane au decedat din cauza inundaţiilor din sudul ţării, relatează CNN.

Operaţiuni de salvare şi avertizări de vreme severă

Autorităţile au anunţat că elicopterele guvernamentale au fost trimise pentru evacuări medicale, iar trupele terestre ajută la mutarea oamenilor în zone sigure. „Structurile de intervenţie coordonate de armata nepaleză au reuşit să salveze 1.337 de persoane din 15 districte”, a informat armata. Guvernul a emis o avertizare de ploi severe pentru regiunile estice şi centrale, valabilă de sâmbătă până luni, şi a suspendat circulaţia pe mai multe autostrăzi majore din cauza riscului ridicat de alunecări de teren.

Toate zborurile interne au fost oprite sâmbătă din cauza vizibilităţii reduse, dar au fost reluate duminică. Autostrăzile care leagă capitala Kathmandu de restul ţării au fost blocate sau închise preventiv, iar autorităţile au reuşit să redeschidă parţial o rută până duminică seara.

Conform Autorităţii Naţionale pentru Reducerea şi Gestionarea Riscului de Dezastre, 51 de persoane şi-au pierdut viaţa până marţi: 38 în alunecări de teren, 10 în inundaţii şi 3 lovite de fulger. Alte şase persoane sunt încă date dispărute, iar 47 au fost rănite. Autorităţile avertizează că bilanţul ar putea creşte, deoarece ploile continuă să afecteze zonele montane şi multe localităţi rămân izolate.