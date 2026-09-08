Părinții palestinieni se tem să-și trimită copiii la școală după uciderea a trei elevi

Reînceperea școlii în satul palestinian al-Mughayyir, din Cisiordania ocupată, este marcată de teamă. Trei elevi ai școlii au fost uciși în acest an, iar părinții se tem că și copiii lor ar putea deveni victime ale violențelor tot mai frecvente, relatează BBC.

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„Ne este frică. Elevii sunt speriaţi, iar părinţii lor sunt speriaţi”, a declarat Bassam al-Assaf, directorul școlii de băieți din localitate.

În luna aprilie, Aws al-Naasan, în vârstă de 14 ani, a fost împușcat mortal în apropierea porților școlii. Profesorul de engleză Waheed Abu Naem își amintește că doi elevi au venit în fugă să-i spună că persoane înarmate se aflau lângă zidul școlii.

„Eram în sala de clasă când doi elevi mici au venit în fugă să-mi spună că erau colonişti lângă zidul şcolii”, a povestit profesorul.

Potrivit acestuia, în timp ce încerca să-i adăpostească pe copii, un colonist a tras în direcția lor. „Când l-am întors pe spate, am văzut mult sânge curgându-i din nas şi din gură, iar glonţul era în capul lui. L-am pierdut”, a spus Waheed.

Armata israeliană a afirmat atunci că asupra unei mașini în care se aflau „civili, inclusiv un soldat din rezervă” au fost aruncate pietre, iar acesta a coborât din vehicul și a deschis focul asupra suspecților. Presa israeliană a relatat ulterior că militarul a fost suspendat și că incidentul a făcut obiectul unei anchete.

De atunci, alți doi elevi au fost uciși în timpul unor atacuri și incursiuni în localitate. În aceleași violențe a murit și un tânăr de 19 ani care tocmai ieșise de la școală. Armata israeliană a susținut, în ambele situații, că forțele sale au intervenit împotriva unor persoane care provocau „o revoltă violentă”.

În sălile de clasă au rămas trei bănci goale, iar unii părinți au ezitat să-și trimită copiii la școală la începutul noului an.

Pentru a crește nivelul de protecție, directorul a instalat sârmă ghimpată în jurul școlii și a consolidat porțile. Ambulanțe sunt staționate în apropiere, iar mai mulți părinți s-au oferit voluntari să rămână în fața instituției pe durata zilei.

Școala se află la marginea satului al-Mughayyir, la nord-est de Ramallah, într-o zonă în care comunitatea palestiniană este tot mai mult înconjurată de avanposturi ale coloniștilor și unde forțele israeliene instituie frecvent puncte de control.