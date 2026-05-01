Video Reprezentanții Palestinei și Israelului au refuzat să-și dea mâna la Congresul FIFA. Infantino a eșuat în rol de pacificator

Incindent petrecut la Vancouver, unde ieri a avut loc Congresul FIFA, la care au participat reprezentanți ai 210 dintre cei 211 membri afiliați. Au lipsit doar iranieinii, după ce oficialilor nu le-a fost permisă intrarea în Canada.

La un moment dat, alături de președintele FIFA Gianni Infantino, pe scenă s-au aflat concomitent reprezentanții Israelului și Palestinei, țări aflate în conflict de zeci de ani.

Basim Sheikh Suliman, vicepreședintele Federației de Fotbal din Israel, a fost primul care a ținut un discurs, iar imediat a urat pe scenă Jibril Rajoub, președintele Federației de Fotbal din Palestina.

Când a văzut că cei doi sunt pe scenă în același timp, Gianni Infantino a încercat să facă o mișcare simbolică, în tematica sloganului FIFA, „Fotbalul unește lumea”.

Președintele FIFA le-a cerut lui Basim Sheikh Suliman și lui Jibril Rajoub să-și dea mâna și facă o poză împreună, dar reprezentantul Palestinei s-a opus vehement.

Medierea lui Infatino, care a ținut și un discurs pacificator, n-a dat rezultate.

„Vă rog, vă rog! Noi suntem cei care suferă”, a spus Jibril Rajoub, care apoi l-a luat în brațe și l-a pupat pe obraz pe Gianni Infantino și a coborât de pe scenă.

Șeful FIFA l-a îmbrățișat și pe reprezentantul Israelului.

„Vreau să le mulțumesc reprezentanților din Israel și Palestina, care au aceleași drepturi, aceleași obligații și sunt membri FIFA. Președinte Rajoub, vicepreședinte Suliman, haideți să lucrăm împreună.

Haideți să lucrăm împreună, aveți promisiunea mea, aveți susținerea întregii săli. Acestea sunt chestiuni complicate, dar noi nu renunțăm și continuă să lucrăm pentru că toți copiii din Palestina și din Israel merită să aibă aceeași speranță”, a spus Gianni Infantino, citat de Daily Mail.

La Congresul FIFA, Infantino a anunțat că Iran va participa la turneul final care începe pe 11 iunie.