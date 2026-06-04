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Video Cel puțin opt morți și 15 răniți în noi atacuri israeliene asupra orașului Gaza. Armistițiul este tot mai fragil

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Război în Israel
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Cel puțin opt persoane au fost ucise și alte 15 au fost rănite joi dimineață, 4 iunie, în urma unor atacuri aeriene israeliene desfășurate în Gaza, potrivit informațiilor furnizate de apărarea civilă din teritoriul palestinian.

Cel puțin opt persoane au fost ucise. FOTO: captură video X/@RyanRozbiani
Cel puțin opt persoane au fost ucise. FOTO: captură video X/@RyanRozbiani

Cinci persoane și-au pierdut viața într-un atac care a vizat un bloc de locuințe din nord-vestul orașului Gaza, alte două au murit într-un raid asupra unei clădiri din sud-vestul orașului, iar o persoană a fost ucisă într-un atac asupra unei case din tabăra de refugiați Al-Shati, situată în partea de vest a orașului, a declarat pentru AFP Mahmoud Bassal, purtător de cuvânt al serviciilor de apărare civilă, citat de Agerpres.

Pe lângă victimele care au murit, cel puțin 15 persoane au fost rănite în urma bombardamentelor, conform aceleiași surse.

Noile atacuri au loc în ciuda armistițiului aflat oficial în vigoare din octombrie 2025. Cu toate acestea, Fâșia Gaza continuă să fie scena unor confruntări și lovituri aeriene aproape zilnice.

Potrivit Ministerul Sănătății din Gaza, peste 900 de persoane au fost ucise de la intrarea în vigoare a armistițiului, convenit după doi ani de război declanșat de atacul fără precedent lansat de Hamas împotriva Israelului la 7 octombrie 2023.

Prima etapă a acordului de încetare a focului a permis eliberarea ultimilor ostatici israelieni răpiți de Hamas și deținuți în Gaza, în schimbul unor prizonieri palestinieni aflați în închisori israeliene. Cu toate acestea, trecerea la cea de-a doua fază a acordului, care ar fi trebuit să includă dezarmarea Hamas și retragerea treptată a armatei israeliene din teritoriu, pare să fie blocată.

Tensiunile s-au amplificat și mai mult după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat săptămâna trecută că a ordonat armatei să extindă controlul asupra Fâșiei Gaza la 70% din teritoriu, față de aproximativ 60% cât controlează în prezent.

În paralel, Israelul continuă operațiunile împotriva conducerii militare a Hamas. La sfârșitul lunii mai, noul lider al aripii armate a organizației, Mohammed Odeh, a fost ucis într-un atac israelian, la doar 11 zile după eliminarea predecesorului său.

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