Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
Panică în sectorul bancar din Golf: Instituțiile financiare din Dubai și Qatar, evacuate după amenințările Iranului

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Mai multe bănci internaționale și-au evacuat birourile din Dubai și și-au suspendat activitatea în Qatar după ce Iranul a amenințat că va viza instituțiile financiare americane și israeliene în următoarea serie de atacuri. În același timp, drone iraniene au lovit zona aeroportului din Dubai, rănind patru persoane.

Bănci evacuate în Dubai și Qatar după amenințările Iranului FOTO: Shutterstock
Bănci evacuate în Dubai și Qatar după amenințările Iranului FOTO: Shutterstock

Tensiunile cresc în statele din Golf după ce Iranul a anunțat că ar putea ataca instituții financiare americane și israeliene în următoarele lovituri.

În Dubai, angajații băncilor Standard Chartered și Citi au fost trimiși acasă, iar birourile au fost evacuate ca măsură de precauție. În Qatar, toate sucursalele HSBC au fost închise până la noi ordine, pentru a asigura siguranța angajaților și a clienților, potrivit Daily Mail.

Grupul american de servicii financiare Citi le-a cerut angajaților din Dubai să părăsească birourile „din cauza îngrijorărilor sporite de securitate”, după ce Iranul a amenințat că va lovi bănci legate de SUA și Israel.

Potrivit unei surse citate de AFP, angajații au fost evacuați din birourile Citi din Dubai International Financial Centre (DIFC) și din zona Oud Metha. Sursa a vorbit sub protecția anonimatului, deoarece situația este considerată sensibilă.

De asemenea, și angajații băncii britanice Standard Chartered din Dubai au fost evacuați „ca măsură de precauție”. Mai multe companii din zona DIFC au luat decizii similare după amenințările lansate de Iran.

Atac cu drone în zona aeroportului din Dubai

Situația de securitate s-a deteriorat și mai mult după ce drone iraniene au fost lansate către Dubai. Unele dintre ele au căzut în apropierea Aeroportului Internațional din Dubai, unde pasagerii au fost direcționați către adăposturi.

Autoritățile au anunțat că patru persoane au fost rănite în incident: doi cetățeni din Ghana, un cetățean din Bangladesh și unul din India.

În același timp, pe rețelele sociale, mai mulți influenceri din Dubai încearcă să transmită că emiratul rămâne sigur pentru vizitatori și rezidenți.

Incidente și pe mare

În paralel, tensiunile se extind și în zona maritimă. Incendii au izbucnit pe trei nave comerciale în Golful Persic, în contextul amenințărilor legate de transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz.

Iranul a avertizat că blocada din zonă ar putea duce la o creștere drastică a prețului petrolului, estimând că acesta ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril.

Evacuările și atacurile vin în contextul în care conflictul dintre Iran și alianța SUA-Israel a ajuns în a 12-a zi. Teheranul susține că acțiunile sale sunt represalii după un atac nocturn asupra Bank Sepah din Teheran, o bancă iraniană care are legături cu armata țării.

În acest climat de escaladare, statele din Golf se pregătesc pentru noi riscuri de securitate, iar instituțiile financiare internaționale iau măsuri pentru protejarea angajaților și a clienților.

