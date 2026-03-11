Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. „Rămân cu ideea că «suntem o familie»”

Actrița Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul „dificil” dintre ea și Keith Urban din septembrie 2025.

Într-un interviu pentru Variety, aceasta a vorbit despre divorț, scrie Page Six.

„Voi continua mereu să merg spre ceea ce este bine. Sunt recunoscătoare pentru familia mea și pentru faptul că o păstrăm așa cum este, mergând mai departe. Atât”, a declarat actrița, în vârstă de 58 de ani, în interviul publicat miercuri.

„Despre restul nu vorbesc din respect. Rămân cu ideea că «suntem o familie» și asta vom continua să fim.”

Actrița a vorbit și despre fiicele lor, pe care le-a descris drept „minunate” și „frumoase”, despre care spune că sunt „deodată femei”. Sunday Rose Kidman Urban are 17 ani, iar Faith Margaret Kidman Urban, 15 ani.

Reprezentantul lui Urban nu a răspuns solicitării trimise de Page Six.

Cei doi au început să locuiască separat la începutul verii, când Urban s-a mutat din locuinţa cuplului din Nashville, Tennessee, şi şi-a cumpărat o locuinţă proprie în capitala muzicii country, potrivit publicaţiei TMZ.com, care a relatat prima informaţia.

TMZ şi revista People au relatat că Nicole Kidman s-a opus despărţirii şi că a luptat să-şi menţină căsnicia.

Nicole Kidman și Keith Urban, ambii cu dublă cetățenie australiană și americană, s-au cunoscut în 2005 și s-au căsătorit în 2006, având două fiice împreună.