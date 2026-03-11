LIVE TEXT Liga Campionilor, optimile de finală: se joacă marele meci Real Madrid - Manchester City

În Liga Campionilor la fotbal sunt programate miercuri seară celelalte patru „optimi”.

Liga Campionilor programează un nou episod din clasicul deja dintre Real Madrid și Manchester City. Madrilenii vin după un succes în play-off-ul cu Benfica, însă optimile de finală îi găsesc într-o postură delicată, marcați de numeroase absențe și de o formă oscilantă care i-a lăsat la patru puncte în spatele rivalei FC Barcelona.

De cealaltă parte, „cetățenii” sosesc în capitala Spaniei după un calendar epuizant, cu meciuri disputate din trei în trei zile.

Totuși, echipa lui Pep Guardiola traversează o perioadă excelentă, acumulând nouă victorii în ultimele 11 partide, cel mai recent succes fiind cel din cupă, pe terenul celor de la Newcastle.

Englezii au remarcat egalitatea perfectă dintre cele două cluburi de-a lungul anilor. Manchester City - Real Madrid: 5 victorii, 5 egaluri, 5 înfrângeri:

Optimile de finală ale Ligii Campionilor

Miercuri

Leverkusen - Arsenal 19:45

Bodo/Glimt - Sporting 22:00

PSG - Chelsea 22:00

Real Madrid - Manchester City 22:00

Marți

Galatasaray - Liverpool 1-0

Lemina (7)

Atalanta - Bayern Munchen 1-6

Pasalic (90+3) / Stanisic (12), Olise (22 și 64), Gnabry (25), N. Jackson (52), Musiala (67)

Atletico Madrid - Tottenham 5-2

Llorente (6), Griezmann (14), Alvarez (15 și 55), Le Normand (22) / Porro (26), Solanke (76)

Newcastle - Barcelona 1-1

Barnes (86) / Yamal (90+6 - penalty)