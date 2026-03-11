search
Miercuri, 11 Martie 2026
Sorin Grindeanu le-a pus gând rău scandalagiilor din Parlament, din timpul dezbaterii deciziei CSAT. „Nu vor rămâne nepedepsiţi"

Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reacționat miercuri, 11 martie, după scandalul provocat de opoziție în plenul comun al Parlamentului, reunit pentru a vota decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) privind solicitarea Statelor Unite de a desfășura temporar avioane și trupe în România, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Sorin Grindeanu/FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre
Sorin Grindeanu/FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre

Grindeanu a afirmat că încearcă să dea cuvântul tuturor grupurilor reprezentate în Parlament, aşa cum este şi regulamentar, dar câteodată se depăşeşte cadrul regulamentului.

Atunci când lucrurile au degenerat, am oprit dezbaterile, am supus la vot oprirea acestor dezbateri şi am trecut la votul efectiv.

Asta nu înseamnă că cei care au încălcat regulamentul vor rămâne nepedepsiţi, pentru că există în regulament diverse pedepse, pe care n-am nicio ezitare să le aplic, pornind inclusiv de la reducerea indemnizaţiei şi toate lucrurile pe care le ştiţi.

Asemenea comportamente, din punctul meu de vedere, nu-şi au locul”, a menţionat Grindeanu.

În momentul dezbaterii din Parlament, Grindeanu a explicat necesitatea luării unei deizii.

„Ne aflăm într-un context de securitate națională fără precedent. Conflictul din Orientul Mijlociu se suprapune peste războiul din Ucraina, aflat deja într-o fază prelungită. Acest cumul de tensiuni obligă UE și NATO să își adapteze rapid și realist abordările economice și militare.

România, ca stat membru al ambelor structuri, are nu doar dreptul, ci și responsabilitatea de a contribui activ la asigurarea securității regionale, în special în zona de sud-est a Europei și la Marea Neagră”, a precizat Sorin Grindeanu în plenul reunit.

Aprobarea solicitării SUA este un gest „firesc și necesar”, care indică faptul că România își respectă angajamentele, adaugă acesta.

Discursul său a fost întrerupt de zgomote din sală.

Parlamentarii AUR și SOS au mers la Comisia de Apărare de la Camera Deputaților, dar au fost scoși din sală deoarece ședința era secretă. Liderul AUR, George Simion, a criticat decizia privind desfășurarea de trupe americane în România și a acuzat PSD că grăbește votul fără consultări.

În plen, mai mulți parlamentari suveraniști au încercat să boicoteze ședința, provocând scandal cu huiduieli și vuvuzele, iar o solicitare de întrerupere a fost respinsă de Grindeanu.

Politică

