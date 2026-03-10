search
Marți, 10 Martie 2026
Trei semne care arată că un nou război mondial a început deja, dezvăluite de un istoric britanic

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Un istoric britanic a dezvăluit trei semne cheie care indică faptul că un nou război mondial a început deja și că este posibil să fie în desfășurare de ani de zile.

SUA și Israelul lovesc Teheranul de 11 zile/FOTO:Profimedia
SUA și Israelul lovesc Teheranul de 11 zile/FOTO:Profimedia

Anthony Glees, profesor emerit la Universitatea Buckingham, a descris decizia Statelor Unite și a Israelului de a ataca Iranul drept un „război ales”, considerând-o primul semnal de alarmă. Potrivit lui, acest tip de decizie politică a precedat și izbucnirea ultimelor două războaie mondiale.

Istoricul afirmă că actualul conflict din Orientul Mijlociu nu ar fi pornit din necesitate sau autoapărare, ci ar reprezenta o decizie deliberată a doi lideri concentrați pe obținerea și menținerea puterii.

Al doilea indiciu, susține Glees, ar fi mentalitatea comună a președintelui american Donald Trump și a premierului israelian Benjamin Netanyahu, pe care o rezumă prin ideea că „forța face dreptatea”, chiar dacă aceasta presupune ignorarea dreptului internațional.

Istoricul avertizează că astfel de atitudini au mai fost întâlnite în trecut la regimuri agresive care au invadat state vecine pentru a-și satisface ambițiile geopolitice.

Al treilea semn ar fi, potrivit lui Glees, disponibilitatea liderilor de a continua conflictul și vărsarea de sânge, în locul unei rezolvări rapide care să pună capăt războiului.

Recent, Trump a descris campania împotriva Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran drept „aproape încheiată” și a sugerat posibilitatea opririi operațiunilor americane. Totuși, el a declarat că nu vor exista negocieri până când Iranul nu va accepta o capitulare necondiționată.

Criteriile istoricului se aplică și Ucrainei

Deși analiza lui Glees se concentrează pe acțiunile Statelor Unite și ale Israelului din această lună, criteriile sale privind începutul neoficial al unui al treilea război mondial ar putea fi aplicate și războiului declanșat de Rusia în Ucraina, conflict care, din 2022, ar fi provocat aproximativ jumătate de milion de victime.

Pornind de la premisa lui Glees că Primul Război Mondial (1914) și Al Doilea Război Mondial (1939) au început din cauza acestor trei factori, s-ar putea argumenta că istoria ar putea marca începutul celui de-al treilea război mondial la 24 februarie 2022.

În acea zi, Rusia a invadat Ucraina, decizie pe care criticii o consideră una voluntară, nu determinată de o nevoie de autoapărare. Președintele rus Vladimir Putin ar fi ales o politică expansionistă, menită să restabilească influența Rusiei din perioada sovietică.

Invazia a încălcat suveranitatea Ucrainei, frontierele internaționale și mai multe tratate, Moscova justificând acțiunea prin afirmații neconfirmate privind necesitatea combaterii unui presupus regim „neo-nazist”, scrie Daily Mail.

Între timp, conflictul continuă de patru ani. Putin a menținut ofensiva în pofida negocierilor mediate de Statele Unite și alte state pentru a opri luptele, iar războiul capătă tot mai mult imaginea unui conflict de durată pe continentul european.

Istoricul consideră că, dacă Trump „își va reveni”, ar putea declara rapid victoria și ar opri luptele. „Are această putere”, spune el, dar adaugă că este mai probabil ca liderul american să fie influențat de Netanyahu, despre care afirmă că ar crede de mult timp în ideea unor războaie fără sfârșit.

Profesorul compară situația actuală cu modul în care Al Doilea Război Mondial a devenit cu adevărat global abia după decizia Japoniei de a ataca baza navală americană de la Pearl Harbor, în Hawaii, în 1941.

Ulterior, Adolf Hitler a declarat război Statelor Unite, demonstrând cum deciziile voluntare ale liderilor pot transforma un conflict regional într-unul mondial.

Acțiunile lui Trump și Netanyahu ar putea deja să fi încurajat rivali nucleari

În ultimele zile, tensiunile din jurul Iranului s-ar fi intensificat, după relatări potrivit cărora Rusia, stat care deține arme nucleare, ar fi început să furnizeze Iranului informații militare despre pozițiile forțelor americane.

Atât Rusia, cât și China — aliați și parteneri economici ai Iranului — au condamnat public atacurile Statelor Unite și ale Israelului, avertizând că acestea ar putea extinde conflictul și către alte state din regiune.

Luni, Trump a respins aparent ideea că războiul din Iran s-ar putea transforma într-un conflict fără sfârșit, declarând jurnaliștilor că forțele americane sunt „mult înainte de ceea ce-au programat” și susținând că armata iraniană ar fi fost practic distrusă.

„Cred că războiul este aproape complet încheiat”, a spus Trump pentru CBS News. „Nu mai au flotă, nu mai au comunicații, nu mai au forțe aeriene… în mintea mea, este doar o chestiune de finalizare.”

Cu toate acestea, Glees susține că acțiunile lui Trump și Netanyahu ar putea deja să fi încurajat rivali nucleari precum Rusia, China și Coreea de Nord, care ar privi cu interes posibilitatea de a-și urmări propriile ambiții militare prin declanșarea unor conflicte similare.

