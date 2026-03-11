Israelul anunță o ofensivă „fără limită de timp” împotriva Iranului: „Va continua până când ne vom atinge toate obiectivele”

Ofensiva militară lansată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului va continua „fără limită de timp”, a declarat miercuri ministrul israelian al apărării, Israel Katz. Oficialul a precizat că atacurile vor continua până când toate obiectivele stabilite vor fi îndeplinite și a susținut că operațiunea a provocat pierderi importante forțelor iraniene.

Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu oficiali militari israelieni. „Această operațiune va continua fără limită de timp, atât timp cât este necesar, până când ne vom atinge toate obiectivele și vom decide rezultatul campaniei”, a afirmat ministrul apărării, potrivit Agerpres.

Katz a mai spus că loviturile lansate de Israel și SUA vor continua să vizeze infrastructura strategică a regimului de la Teheran. „Loviturile vor continua să vizeze țintele strategice ale acestui regim de la Teheran și din întreg Iranul, zi de zi, țintă după țintă”, a declarat el.

Liderii iranieni „fug precum șoarecii în tuneluri”

Ministrul israelian a afirmat că operațiunea a pus o presiune puternică asupra conducerii iraniene. „Conducerea iraniană care a supraviețuit fuge precum șoarecii în tuneluri, la fel ca și conducerea Hamas în Gaza”, a spus Katz.

Declarația vine în contextul în care Mojtaba Khamenei, considerat succesorul tatălui său la conducerea Iranului, nu a mai fost văzut în public de la începutul războiului. Ayatollahul Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de 36 de ani, a fost ucis în prima zi a loviturilor aeriene lansate de Israel și Statele Unite.

„Depinde de poporul iranian”

Ministrul israelian al apărării a mai susținut că atacurile ar putea deschide calea pentru o schimbare politică în Iran. „Morgile spitalelor sunt pline și vorbim aici despre forțe teroriste – nu despre civili – și acest lucru trebuie cu siguranță să continue”, a afirmat el.

Potrivit lui Katz, operațiunile militare urmăresc și să creeze condițiile pentru o eventuală revoltă internă. „Vom continua, de asemenea, să facem acest lucru pentru a-i permite poporului iranian să se ridice, să ia măsuri și să răstoarne acest regim. În cele din urmă, depinde de ei”, a declarat ministrul israelian al apărării.