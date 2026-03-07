Imagini video care circulă pe rețelele de socializare arată momentul în care o dronă a lovit în apropierea unui terminal de la Aeroportul Internațional Dubai, sâmbătă dimineața. Din imagini nu este clar dacă impactul a fost cauzat de o interceptare sau de un atac țintit, relatează CNN.

Într-o postare anterioară pe X, Biroul de Media din Dubai a transmis că autoritățile au confirmat un „incident minor rezultat din căderea unor resturi după o interceptare”, care a fost „controlat cu succes”, fără a exista răniți.

În aceeași postare, s-a menționat că autoritățile au „negat, de asemenea, informațiile care circulau pe rețelele sociale privind orice incident la Aeroportul Internațional Dubai”.

Imaginile arată drona coborând din cer, apoi prăbușindu-se în picaj spre sol, lângă clădire, declanșând o explozie și un nor mare de fum.

CNN a contactat Biroul de Media din Dubai pentru clarificări suplimentare. După o suspendare temporară, operațiunile aeroportului au fost reluate, potrivit unei postări ulterioare a Biroului de Media din Dubai.

Geolocalizarea realizată de jurnaliști indică faptul că proiectilul a căzut în apropierea capătului estic al Concourse A al aeroportului, însă nu este clar din imagini dacă a aterizat pe terenul aeroportului sau ce pagube au fost provocate de impact.

Sursa: X / Sergej Sumlenny, LL.M @sumlenny

În momentul de față nu există, însă, dovezi că imaginile ar fi apărut online anterior și nici indicii de manipulare cu inteligență artificială.

Martorii au descris momentul

Un martor a descris pentru CNN momentul în care s-a produs impactul și modul în care au reacționat oamenii aflați în aeroport.

„La scurt timp după ora 9 eram în Terminalul 3 al Aeroportului Internațional Dubai și s-a produs un impact puternic. Se vedea mult fum prin geam. Părea să fie în interiorul perimetrului aeroportului, dar, evident, în astfel de situații este destul de dificil de spus cu exactitate. S-au simțit vibrații, reverberații”, a declarat martorul.

El a adăugat: „Am văzut impactul cu ochii mei: un fum gri închis ridicându-se în aer. Clădirea s-a zguduit, s-a simțit o reverberație puternică. Părea să fie la aproximativ 100 de metri de locul unde ne aflam, poate mai aproape, poate mai departe”.

El a povestit că, în urma impactului, pasagerii au fost duși imediat în zone ale aeroportului care ofereau mai multă siguranță și adăpost.

„Atmosfera în rândul pasagerilor a fost calmă, iar în rândul personalului aeroportului s-a simțit mult profesionalism și calm”, a adăugat acesta.