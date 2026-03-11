search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Planul secret al Kremlinului pentru a-l ajuta pe Viktor Orbán în alegerile legislative. Ce spun sondajele

0
0
Publicat:

Kremlinul ar fi pus în mișcare o campanie amplă de dezinformare menită să-l ajute pe premierul ungar Viktor Orbán să câștige din nou alegerile. Potrivit unei investigații publicate de Financial Times, planul a fost aprobat chiar de președintele rus Vladimir Putin și pregătit de o companie rusă aflată sub sancțiuni occidentale.

Vladimir Putin și Vktor Orban/FOTO:AFP
Vladimir Putin și Vktor Orban/FOTO:AFP

Este vorba despre Agenția Social Design, o firmă de consultanță apropiată de Kremlin. Documente analizate de FT arată că aceasta a propus un mecanism prin care rețelele sociale din Ungaria să fie inundate cu mesaje concepute la Moscova, dar publicate de influenceri și activiști ungari favorabili partidului de guvernământ Fidesz.

Orbán – „liderul puternic”, Magyar – „marioneta Bruxellesului”

Strategia ar urma să-l prezinte pe Orbán drept singurul politician capabil să apere suveranitatea Ungariei și să stea de la egal la egal cu liderii lumii. În contrapondere, principalul său adversar politic, Péter Magyar, liderul formațiunii „Tisza”, ar urma să fie portretizat drept „o marionetă a Bruxellesului, fără sprijin internațional”.

Magyar a devenit în ultimele luni cel mai important rival al premierului ungar, politician care conduce țara de mai multe mandate și care s-a poziționat constant ca aliat al Kremlinului și critic al instituțiilor europene.

Planul rusesc ar prevedea inclusiv „atacuri informaționale” împotriva partidului „Tisa”, care conduce în unele sondaje de opinie. Mesajele ar urmări să prezinte formațiunea drept incompetentă, divizată și implicată în „planuri ascunse”, în timp ce liderul ei ar fi descris ca instrument al Uniunii Europene.

Oficeri GRU la Budapesta

În paralel, publicația independentă VSquare a relatat recent că trei ofițeri ai serviciului rus de informații militare GRU ar fi fost detașați la ambasada Rusiei din Budapesta.

Magyar, care până de curând evita confruntările directe cu Moscova, a cerut public Rusiei să nu se amestece în procesul electoral din Ungaria.

Surse citate de FT afirmă că operațiunea ar fi coordonată de Serghei Kirienko, prim-adjunct al șefului administrației prezidențiale ruse, oficial care a supervizat și alte campanii de influență organizate de aceeași agenție în diverse state.

Tensiuni crescute între Budapesta și Kiev

Campania pro-Orbán a coincis cu o escaladare a tensiunilor dintre Budapesta și Kiev. Guvernul ungar critică Ucraina pentru oprirea livrărilor de petrol rusesc prin conducta „Drujba”, avariată în urma unor bombardamente ale armatei ruse.

În același timp, Viktor Orbán blochează un împrumut european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei și se opune aderării acesteia la Uniunea Europeană. Premierul ungar a intensificat, de asemenea, retorica critică la adresa liderilor ucraineni și europeni.

O campanie care trebuie să pară „naturală”

În 2024, Statele Unite, Marea Britanie și alte țări occidentale au impus sancțiuni împotriva Agenției Social Design și a conducerii sale, acuzând-o că a organizat o vastă operațiune online, cunoscută sub numele de „Doppelganger”, menită să alimenteze sentimentul antiucrainean.

Pentru a evita suspiciunile de ingerință directă, strategii ruși ar fi decis să nu contacteze oficial guvernul ungar. În schimb, ar fi plănuit să ajungă la influenceri locali prin intermediari.

Campania ar urma să includă meme, infografice și videoclipuri create de specialiști ruși, dar adaptate publicului ungar. Documentele arată că agenția a analizat în februarie presa și rapoartele think-tank-urilor din Ungaria pentru a identifica teme sensibile. Aproximativ 50 de activiști pro-Orbán și circa 30 de figuri din opoziție ar fi fost considerați potențiali vectori pentru distribuirea conținutului.

Citește și: Comportamentul „putinian“ al lui Viktor Orban aduce prejudicii Ungariei. Ţara ar putea fi exclusă din Comunitatea Democraţilor

În ultimele zile, rețelele sociale din Ungaria au înregistrat o creștere bruscă a mesajelor antiucrainene.

Moscova și Budapesta neagă acuzațiile

Rusia respinge categoric orice ingerință. Ambasadorul rus la Budapesta, Evgheni Stanislavov, a declarat că Moscova urmărește doar „menținerea unor relații bilaterale normale și dezvoltarea unei cooperări reciproc avantajoase”.

Și guvernul ungar respinge acuzațiile, pe care le califică drept „o falsă campanie a stângii”. Oficialii de la Budapesta susțin că acestea ar reprezenta o încercare de a distrage atenția de la „amenințările” lansate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la adresa premierului Orbán.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru FT că informațiile publicate ar fi bazate pe „concluzii greșite trase din fake-uri”.

Relații tot mai tensionate

Pe fundalul acestor acuzații, relațiile dintre Kiev și Budapesta continuă să se deterioreze: incidente diplomatice, blocarea unor decizii europene și schimburi dure de declarații între Viktor Orbán și Volodimir Zelenski.

Toate acestea se întâmplă chiar în timpul campaniei electorale din Ungaria, unde tema „amenințării ucrainene” a devenit un element central al discursului politic al premierului.

Într-o analiză dedicată subiectului – „Cartea ucraineană a lui Viktor Orbán: cum joacă Budapesta cartea Kievului” – jurnalistul Volodimir Kim descria deja modul în care relația tensionată cu Ucraina este folosită în strategia politică internă a guvernului ungar.

Partidul lui Viktor Orbán își îmbunătățește ușor poziția, arată un nou sondaj

Avantajul principalului partid de opoziție din Ungaria, „Tisza”, în fața formațiunii de guvernământ „Fidesz”, condusă de premierul Viktor Orbán, s-a redus ușor, potrivit unui nou sondaj citat de Reuters. Chiar și așa, opoziția continuă să rămână în fruntea preferințelor electoratului.

Sondajul realizat de centrul de cercetare 21 Kutatóközpont în perioada 2–6 martie arată că partidul „Tisza” conduce în rândul alegătorilor care s-au decis deja cu cine vor vota, cu un avans de 14% față de „Fidesz”. Este însă o diferență mai mică decât cea înregistrată în ianuarie, când avantajul opoziției era de 16%.

Citește și: Orban cere UE să suspende sancțiunile asupra energiei rusești. „Trebuie să împiedicăm ca prețurile motorinei și benzinei să ajungă la un nivel insuportabil”

Potrivit datelor, formațiunea de centru-dreapta „Tisza”, condusă de fostul oficial guvernamental Péter Magyar, este susținută de 53% dintre alegătorii deciși — același nivel ca în sondajul din ianuarie. În același timp, partidul de guvernământ „Fidesz” a crescut ușor, ajungând la 39%, cu două puncte procentuale mai mult decât în cercetarea precedentă.

În rândul tuturor alegătorilor intervievați, inclusiv al celor indeciși, „Tisza” este creditată cu 38% din intențiile de vot, în timp ce „Fidesz” ar obține 30%.

Cum s-ar împărți mandatele în Parlament

Conform simulării realizate pe baza sondajului, partidul „Tisza” ar putea obține aproximativ 115 mandate în Parlamentul Ungariei, care are în total 199 de locuri. Formațiunea lui Viktor Orbán ar urma să câștige circa 78 de mandate.

Singurul alt partid care ar putea depăși pragul electoral de 5% este formațiunea ultranaționalistă Mi Hazánk („Patria Noastră”), care ar intra astfel în Parlament.

Cel mai mare test politic pentru Orbán

Premierul Viktor Orbán, lider naționalist care conduce Ungaria de peste un deceniu și jumătate, se confruntă cu cea mai serioasă provocare politică din ultimii 16 ani.

Cu toate acestea, rezultatul alegerilor rămâne incert. Sondajele arată că o parte semnificativă a electoratului nu a decis încă pe cine va vota.

De cealaltă parte, „Fidesz” invocă propriile sondaje realizate de institute apropiate guvernului, care ar indica în continuare șanse reale de victorie pentru partidul lui Viktor Orbán.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
digi24.ro
image
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zi cu temperaturi de peste 10 grade Celsius în toată țara. Unde vor fi chiar 20 de grade. Prognoza ANM pentru Gândul
gandul.ro
image
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
mediafax.ro
image
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
fanatik.ro
image
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
libertatea.ro
image
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Marco Rubio, încălţat cu pantofi prea mari, făcuți cadou de Donald Trump: "Toți se tem să nu îi poarte"
observatornews.ro
image
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Minivacanțe pentru români în următoarele trei luni. Ce zile libere urmează în 2026
playtech.ro
image
Primăria Sectorului 1 i-a abandonat în noroi, oamenii răspund cu umor amar: „Ambulanţa? Pompieri? Atenție! Se termină asfaltul! Drum greu practicabil!” FOTO
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
„Drum lin către stele, iubirea mea” Cătălin, un tânăr de 24 de ani din Suceava, s-a stins din viață după ce s-a izbit violent cu mașina de un stâlp. Era căsătorit și avea două fetițe
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!
romaniatv.net
image
Denunț la DNA privind modul în care ministrul Oana Țoiu a organizat repatrierea românilor din Dubai. Vizat este și cazul fiicei lui Ponta. Cine l-a depus
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
click.ro
image
„Cea mai frumoasă fată din lume” a fost cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau. FOTO
click.ro
image
„Prost am fost la 18 ani!” Cine câștigă mai bine în România: cei cu studii superioare sau cei fără?
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
Supa gulas Sursa foto shutterstock 221586598 jpg
Atenție! Supa gulaș creează dependență după prima lingură
clickpentrufemei.ro
manuscris jpg
Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!

OK! Magazine

image
Fiica lui Andrew a sfidat prea mult publicul! Prințesa Eugenie, ridiculizată în online după ce, ”în sfârșit, a făcut ceea ce trebuia”

Click! Pentru femei

image
A avut o revelație spirituală, înainte de-a rămâne gravidă la 44 de ani. Gwen Stefani și-a schimbat total viața!

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!