Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
Rafinăria de la Ruwais, în Emiratele Arabe Unite (EAU), una dintre cele mai mari din lume, şi-a suspendat marţi producţia, în urma unui atac cu dronă în zonă, potrivit unei surse apropiate dosarului, în contextul unor îngrijorări ale monarhiilor petroliere de la Golful Persic.

Rafinăria de la Ruwais FOTO: X
Rafinăria de la Ruwais FOTO: X

Iranul ripostează în războiul lansat la 28 februarie de către Statele Unite şi Israel, ţintind interese americane în regiune, dar şi infrastructuri civile - energetice şi portuare.

Instalaţia de la Ruwais - operată de compania maţională Adnoc- a fost nevoită să-şi întrerupă activitatea ca măsură de ”precauţie”, a declarat AFP o sursă apropiată dosarului, scrie News.

Autorităţile au anunţat anterior un incendiu în zona industrială, fără să precizeze exact unde anume.

”În timp ce eram pe punctul să plecăm, am văzut flăcări ridicându-se din complex şi am auzit zgomote puternice semănând cu exploziile”, a declarat sub protecţia anonimatului un şofer, venit să ia personalul evacuat din rafinărie.

În a 11-a zi de Război în Orientul Mijlociu, patronul gigantului saudit al hidrocarburilor Aramco, Amin Nasser, şi-a exprimat îngrijorarea, cu ocazia publicării marţi, a rezultatelor anuale ale grupului.

El a insistat asupra unei reluări a traficului maritim în Strâmtoarea stragică Ormuz - controlată de facto de către puterea iraniană - tranzitată de o cincime din producţia mondială de petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL).

”Cu cât de va prelungi perturbarea, cu atât mai catastrofale vor fi consecinţele pe pieţele petroliere mondiale”, a avertizat Amin Nasser.

Preţurile petrolului brut au fluctuat din cauza perturbărilor aproviziionării - crescând cu 30%, la 120 de dolari barilul, după care au scăzut.

”Este absolut crucial ca transportul maritim să se reia în Strâmtoarea Ormuz”, a subliniat reprezentantul Aramco, care a catalogat războiul actual drept ”cea mai mare criză cu care s-a confruntat industria petrolieră şi gaziferă în regiunea” Orientului Mijlociu.

Tot Golful Persic afectat

Qatarul a avertizat, la rândul său, cu ”repercusiuni” mondiale, estimând că aceste atacuri iraniene constituie ”un precedent periculos”, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, Majed al-Ansari.

”Sectorul energetic al Golfului (Persic) este afectat pe mai multe fronturi: instalaţiile energetice sunt luate drept ţintă, capacităţile de export prin Strâmtoarea (Ormuz) sunt împiedicate, iar capacităţile de stocare sunt saturate”, a rezumat la AFP Robert Mogielnicki de la Insitutul Statelor Arabe de la Golf, cu sediul la Washington.

Compania naţională gaziferă din Qatar, QatarEnergy - unul dintre cei mai mari producători de GNL din lume - a anunţat săptămâna trecută că-şi suspendă producţia, în timp ce compania petrolieră din Kuwait şi-a redus operaţiunile.

Luni, un atac iranian a provocat un incendiu în complexul petrolier din oraşul Al-Maameer, în Bahrain.

Compania naţională Babco a invocat clauza ”forţei majore”, care o protejează de penalităţi şi eventuale încălcări contractuale faţă de clienţi.

În Arabia Saudită, atacuri au vizat complexul saudit Ras Tanoura, gestionat de Aramco, antrenând oprirea unei părţi a operaţiunilor.

În acest complex uriaş se află una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu şi constituie o piatră de temelie a sectorului energetic al regatului.

Câmpuri petroliere saudite au fost de asemenea luate drept ţintă.

Chiar înaintea lansării războiului, Armaco - primul exportator de petrol brut din lume - a raportat rezultate negative.

Profitul Aramco a scăzut cu 12% în 2025, la 93 de miliarde de dolari (aproape 80 de miliarde de euro), afectat de taxele vamale impuse de către Donald Trump şi erodarea cursurilor.

Patronul Armaco Amin Nasser s-a felicitat însă, atunci, de ”un nou an de cerere petrolieră-record în 2025”.

De-a lungul întregului an 2025, alianţa petrolieră OPEP+ - în care Arabia Saudită este un membru-cheie - a supervizat o creştere a producţiei, care inundat pieţele de petrol şi a scăzut preţurile.

