Video România acceptă în CSAT cererea SUA: avioane și echipamente americane pe teritoriul țării. Nicușor Dan: „Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, după ședința CSAT, că România a aprobat desfășurarea temporară pe teritoriul său a trupelor și avioanelor americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. El a subliniat că măsura nu pune în pericol securitatea națională și se va desfășura în coordonare cu NATO.

„Dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare române. Este vorba despre avioane de realimentare, unele echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare. Acestea din urmă sunt în corelare cu scutul de la Deveselu. Subliniez că aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. (...) Aceste echipamente vor fi dislocate în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc astăzi”, a declarat Nicușor Dan.

„Aceste echipamentele sporesc securitatea României. Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a subliniat președintele Dan.

500 de militari vor ajunge în România în următoarele 90 de zile, în bazele militare de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii, potrivit Antena3.

În cadrul ședinței CSAT a fost analizată și situația din Orientul Mijlociu din perspectivă militară, cu implicarea instituțiilor responsabile din domeniul securității și apărării. Au fost evaluate evoluțiile recente și au fost prezentate previziuni pe termen scurt, mediu și lung privind impactul regional și internațional al conflictului.

„Am discutat și despre situația românilor din zonă. Asta e una dintre preocupările noastre importante. Până acum au venit din zonă aproximativ 5.700 de oameni cu ajutorul MAE”, a transmis șeful statului.

Al doilea punct de pe ordinea de zi a vizat componenta economică, în special creșterea prețului petrolului pe piața internațională.

„În ceea ce privește gazul guvernul a adoptat deja o plafonare începând cu 1 aprilie”, a spus Nicușor Dan.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a reunit miercuri, 11 martie, într-o ședință de urgență la Palatul Cotroceni pentru a analiza solicitarea Statelor Unite de a desfășura temporar avioane și trupe în România, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ulterior, plenul Parlamentului se va reuni pentru consultări și eventuale aprobări legislative privind securitatea națională.

Ședința de la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după aproape 3 ore de discuții.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat subiecte referitoare la situația din Orientul Mijlociu. Implicații pentru România, evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România și analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Convocarea CSAT intervine într-un context de tensiune internațională, România devenind un punct strategic pentru operațiunile militare americane în regiune.

Baza de la Kogălniceanu a fost folosită anterior pentru misiuni NATO și desfășurări temporare de avioane și trupe, iar prezența suplimentară ar putea consolida capacitatea de răspuns a Alianței în contextul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu.