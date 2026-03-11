Ilie Bolojan s-a întâlnit cu noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg: „Puteți conta pe un parteneriat corect cu Guvernul României”

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, aflat într-o vizită de prezentare.

„Bun venit în România și mult succes în mandatul dumneavoastră, astfel încât cooperarea solidă dintre România și Statele Unite ale Americii să fie consolidată și să ajungă la un nou nivel. În misiunea dumneavoastră puteți conta pe un parteneriat corect cu Guvernul României”, a declarat premierul, potrivit unui comunicat al Guvernul României.

În cadrul discuțiilor, șeful Executivului a prezentat decizia Consiliul Suprem de Apărare a Țării privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive și forțe militare americane. Potrivit premierului, această măsură reflectă poziția strategică a României și rolul Parteneriatului Strategic cu SUA în asigurarea securității naționale.

Premierul a subliniat că securitatea și apărarea reprezintă baza Parteneriatului Strategic dintre cele două state și că România și SUA lucrează împreună pentru a adapta cooperarea la noile provocări, inclusiv în cadrul NATO.

Ilie Bolojan a prezentat și prioritățile actuale ale Guvernului, printre care menținerea stabilității politice, adoptarea unui buget responsabil, continuarea reducerii deficitului bugetar și consolidarea unei economii sănătoase.

De asemenea, premierul a subliniat că obiectivul României este consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA nu doar pe componenta de securitate, ci și pe cea economică și investițională. O prioritate este creșterea investițiilor americane în economia românească, prin crearea unui mediu de afaceri mai competitiv și mai atractiv.

Premierul și ambasadorul american au convenit ca, în luna aprilie, să aibă o nouă întâlnire dedicată analizării proiectelor economice comune și oportunităților de cooperare în domenii precum energia, tehnologiile emergente și mineralele critice.

Cu o zi în urmă, și liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit la Camera Deputaților cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București. Potrivit lui Grindeanu, discuția a vizat consolidarea Parteneriatului Strategic România–SUA, precum și cooperarea în mai multe domenii de interes comun.