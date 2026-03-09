search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
România, prima țară care a solicitat activarea Mecanismului european rescEU. 273 de români evacuați din Orientul Mijlociu au ajuns luni în țară

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Afacerilor Externe anunță că România, prin Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul MAI, a solicitat activarea Mecanismului european rescEU pentru repatrierea cetățenilor români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu. 

Români, evacuați din Orientul Mijlociu FOTO: MAE/FB
Români, evacuați din Orientul Mijlociu FOTO: MAE/FB

Potrivit MAE, România este prima ţară care solicită activarea mecanismului european rescEU de la crearea acestuia în 2019, pentru repatrieri.

Două zboruri de evacuare a cetățenilor români pe ruta Muscat (Oman)-București au aterizat la București la data de 9 martie 2026. Costurile zborurilor RescEU sunt acoperite integral de Uniunea Europeana.

Cele două zboruri, operate de compania aeriană poloneză LOT, desemnată să asigure capacitatea de zbor a programului RescEU, au avut la bord 273 cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Este vorba despre cetățeni români aflați în atenția Consulatului General al României în Dubai și a Ambasadei României de la Abu Dhabi, aparținând categoriilor prioritare pentru evacuare (copii, cazuri medicale și femei gravide.

Transportul pe cale rutieră până la Muscat a fost asigurat de MAE pentru persoanele evacuate, iar acestea au fost în grija Consulatului României la Dubai și a Ambasadei României la Abu Dhabi, autocarele fiind însoțite de o echipă consulară mobilă pe întregul traseu. Transportul rutier va fi decontat de Comisia Europeană în cuantum de 75%.

De asemenea, Ambasada României la Muscat a asigurat preluarea și coordonarea cetățenilor români până la îmbarcarea acestora în aeronave, împreună și cu echipa Consulară Mobilă a Unitații de Reacție Rapidă a Celulei de Criză a MAE.

Ambasada României la Abu Dhabi și Delegația UE la Riad acreditată și pentru Oman au întreprins toate demersurile necesare pe lângă autoritățile emirateze pentru trecerea la punctul de trecere a frontierei dinspre EAU catre Oman.

RescEU este o rezervă strategică de capacități și stocuri europene de răspuns în caz de dezastre, finanțată integral de Uniunea Europeană. Aceasta include o flotă de avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor, un avion medical de evacuare și rezerve de materiale esențiale, precum spitale de campanie, echipamente de transport, surse de energie, materiale de adăpostire și echipamente medicale, necesare și pentru urgențe de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară.

Rezervele rescEU sunt amplasate strategic în 22 de state membre UE și state participante, iar costurile pentru achiziție, operare și întreținere sunt acoperite integral de Uniunea Europeană.

În caz de dezastru, UE poate mobiliza rapid resursele necesare, asigurând sprijin coordonat și solidaritate europeană.

Prin această acțiune, România beneficiază de sprijinul rapid al Uniunii Europene, în timp ce cetățenii români aflați în zone de risc sunt repatriați în siguranță, în cadrul unui mecanism care exemplifică solidaritatea europeană în practică.

