Obiective neclare ale lui Trump în Iran. Critici la Washington: „Am rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri”

Strâmtoarea Ormuz rămâne punctul cel mai tensionat al conflictului din Orientul Mijlociu. În timp ce administrația Donald Trump intensifică operațiunile militare împotriva Iranului, la Washington cresc criticile privind lipsa unei strategii clare. Între timp, atacurile asupra navelor comerciale din zonă continuă.

Situația s-a agravat după ce o navă cargo sub pavilion thailandez a fost atacată în apropierea strâmtorii Ormuz. Marina thailandeză a anunțat că vasul a fost lovit în timp ce traversa zona, iar 20 de membri ai echipajului au fost salvați, în timp ce alți trei au fost dați dispăruți, potrivit The Guardian.

Potrivit autorităților, nava plecase din Emiratele Arabe Unite și se îndrepta spre India atunci când a fost lovită de proiectile, provocând un incendiu la bord.

În același timp, armata iraniană a transmis miercuri că orice navă aparținând Statelor Unite, Israelului sau aliaților acestora care va trece prin strâmtoarea Ormuz ar putea deveni o țintă.

Confuzie după un anunț al administrației americane

Tensiunile au fost amplificate și de un incident diplomatic. Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a scris pe rețelele sociale că marina americană ar fi escortat cu succes un petrolier prin strâmtoarea Ormuz.

După anunț, prețul petrolului a scăzut brusc, însă mesajul a fost șters rapid. Casa Albă a explicat ulterior că postarea ar fi fost publicată din greșeală, după ce un angajat ar fi tras concluzii eronate.

Reacția Teheranului a venit imediat. Mustafa Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, a ironizat declarația americanilor: „Un petrolier a traversat strâmtoarea Ormuz escortat de nave ale Marinei SUA? Poate pe PlayStation!”

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a clarificat situația: „Pot să confirm că Marina SUA nu a escortat niciun petrolier sau vreo navă până în acest moment (prin strâmtoarea Ormuz), dar rămâne o opțiune. Președintele (Trump) a declarat că va recurge la această măsură fără ezitare, dacă și când va fi necesar, la momentul oportun”.

Amenințări directe pentru Iran

Între timp, Pentagonul a publicat imagini cu distrugerea mai multor nave iraniene suspectate că ar fi fost folosite pentru minarea apelor.

Donald Trump a transmis și un avertisment direct Teheranului pe rețeaua TruthSocial: „Dacă, din orice motiv, au fost plasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor atinge un nivel nemaivăzut până acum. Dacă, pe de altă parte, vor îndepărta ceea ce ar fi putut plasa până acum, acesta va fi un pas uriaș în direcția corectă!”

Casa Albă susține că Iranul ar fi mințit în privința programului său nuclear și că își extinde rapid arsenalul de rachete balistice. Întrebată dacă Donald Trump ar fi inventat aceste lucruri pentru a-și justifica decizia de a merge la război, Karoline Leavitt a răspuns: „Președintele nu inventează nimic. El analizează această situație în fiecare zi pe baza informațiilor de intelligence și a faptelor”.

Critici dure în Congres

Mulți parlamentari americani spun însă că obiectivele reale ale intervenției rămân neclare. Senatorul democrat Chris Murphy a scris după o informare în Congres: „Legat de strâmtoarea Ormuz, (administrația Trump) nu avea NICIUN PLAN. (...) este suficient să spun că, în acest moment, nu știu cum să o redeschidă în siguranță. Ceea ce este de neiertat, pentru că această parte a dezastrului era previzibilă în proporție de 100%”.

Potrivit unor oficiali, operațiunile americane vizează în prezent distrugerea lansatoarelor de rachete, a navelor militare și a fabricilor de drone iraniene.

Totuși, senatorul Richard Blumenthal spune că strategia pe termen lung rămâne incertă. „Am rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri, se pare că ne îndreptăm spre desfășurarea de trupe americane la sol în Iran”, a declarat senatorul citat de The Hill.

În același timp, senatorul republican Lindsey Graham, unul dintre principalii susținători ai intervenției, a declarat că oamenii din Carolina de Sud ar trebui să fie pregătiți să își trimită fiii și fiicele la război în Orientul Mijlociu.