search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Obiective neclare ale lui Trump în Iran. Critici la Washington: „Am rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Strâmtoarea Ormuz rămâne punctul cel mai tensionat al conflictului din Orientul Mijlociu. În timp ce administrația Donald Trump intensifică operațiunile militare împotriva Iranului, la Washington cresc criticile privind lipsa unei strategii clare. Între timp, atacurile asupra navelor comerciale din zonă continuă.

Donald Trump se confruntă cu critici dure la Washington FOTO: AFP
Donald Trump se confruntă cu critici dure la Washington FOTO: AFP

Situația s-a agravat după ce o navă cargo sub pavilion thailandez a fost atacată în apropierea strâmtorii Ormuz. Marina thailandeză a anunțat că vasul a fost lovit în timp ce traversa zona, iar 20 de membri ai echipajului au fost salvați, în timp ce alți trei au fost dați dispăruți, potrivit The Guardian.

Potrivit autorităților, nava plecase din Emiratele Arabe Unite și se îndrepta spre India atunci când a fost lovită de proiectile, provocând un incendiu la bord.

În același timp, armata iraniană a transmis miercuri că orice navă aparținând Statelor Unite, Israelului sau aliaților acestora care va trece prin strâmtoarea Ormuz ar putea deveni o țintă.

Confuzie după un anunț al administrației americane

Tensiunile au fost amplificate și de un incident diplomatic. Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a scris pe rețelele sociale că marina americană ar fi escortat cu succes un petrolier prin strâmtoarea Ormuz.

După anunț, prețul petrolului a scăzut brusc, însă mesajul a fost șters rapid. Casa Albă a explicat ulterior că postarea ar fi fost publicată din greșeală, după ce un angajat ar fi tras concluzii eronate.

Reacția Teheranului a venit imediat. Mustafa Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, a ironizat declarația americanilor: „Un petrolier a traversat strâmtoarea Ormuz escortat de nave ale Marinei SUA? Poate pe PlayStation!”

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a clarificat situația: „Pot să confirm că Marina SUA nu a escortat niciun petrolier sau vreo navă până în acest moment (prin strâmtoarea Ormuz), dar rămâne o opțiune. Președintele (Trump) a declarat că va recurge la această măsură fără ezitare, dacă și când va fi necesar, la momentul oportun”.

Amenințări directe pentru Iran

Între timp, Pentagonul a publicat imagini cu distrugerea mai multor nave iraniene suspectate că ar fi fost folosite pentru minarea apelor.

Donald Trump a transmis și un avertisment direct Teheranului pe rețeaua TruthSocial: „Dacă, din orice motiv, au fost plasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor atinge un nivel nemaivăzut până acum. Dacă, pe de altă parte, vor îndepărta ceea ce ar fi putut plasa până acum, acesta va fi un pas uriaș în direcția corectă!”

Casa Albă susține că Iranul ar fi mințit în privința programului său nuclear și că își extinde rapid arsenalul de rachete balistice. Întrebată dacă Donald Trump ar fi inventat aceste lucruri pentru a-și justifica decizia de a merge la război, Karoline Leavitt a răspuns: „Președintele nu inventează nimic. El analizează această situație în fiecare zi pe baza informațiilor de intelligence și a faptelor”.

Critici dure în Congres

Mulți parlamentari americani spun însă că obiectivele reale ale intervenției rămân neclare. Senatorul democrat Chris Murphy a scris după o informare în Congres: „Legat de strâmtoarea Ormuz, (administrația Trump) nu avea NICIUN PLAN. (...) este suficient să spun că, în acest moment, nu știu cum să o redeschidă în siguranță. Ceea ce este de neiertat, pentru că această parte a dezastrului era previzibilă în proporție de 100%”.

Potrivit unor oficiali, operațiunile americane vizează în prezent distrugerea lansatoarelor de rachete, a navelor militare și a fabricilor de drone iraniene.

Totuși, senatorul Richard Blumenthal spune că strategia pe termen lung rămâne incertă. „Am rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri, se pare că ne îndreptăm spre desfășurarea de trupe americane la sol în Iran”, a declarat senatorul citat de The Hill.

În același timp, senatorul republican Lindsey Graham, unul dintre principalii susținători ai intervenției, a declarat că oamenii din Carolina de Sud ar trebui să fie pregătiți să își trimită fiii și fiicele la război în Orientul Mijlociu.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce sumă e obligat Roman Abramovici să doneze victimelor războiului din Ucraina, din vânzarea Chelsea
digi24.ro
image
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zi cu temperaturi de peste 10 grade Celsius în toată țara. Unde vor fi chiar 20 de grade. Prognoza ANM pentru Gândul
gandul.ro
image
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Iran a anunțat că nu se va deplasa în SUA pentru Cupa Mondială 2026: „Acest guvern corupt ne-a asasinat liderul!”
fanatik.ro
image
ULTIMA ORĂ: Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să aducă în România „doar tehnică strict defensivă”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
libertatea.ro
image
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom ține cont de rolul lor
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Filmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecut
observatornews.ro
image
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ai voie să depozitezi biciclete pe casa scării? Ce spune legea
playtech.ro
image
S-a aflat totul! Ce le-a zis în vestiar Antonin Kinsky coechipierilor de la Tottenham, după ce și-a îngropat echipa. E ireal și ce au facut fanii lui Atletico în tribune
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
„Drum lin către stele, iubirea mea” Cătălin, un tânăr de 24 de ani din Suceava, s-a stins din viață după ce s-a izbit violent cu mașina de un stâlp. Era căsătorit și avea două fetițe
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!
romaniatv.net
image
Denunț la DNA privind modul în care ministrul Oana Țoiu a organizat repatrierea românilor din Dubai. Vizat este și cazul fiicei lui Ponta. Cine l-a depus
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
click.ro
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile la finalul acestei săptămâni. Are parte de noroc, iubire și succes
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
Supa gulas Sursa foto shutterstock 221586598 jpg
Atenție! Supa gulaș creează dependență după prima lingură
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!

OK! Magazine

image
Regulile dure ale palatelor orientale sunt de neînțeles. Fiul Reginei Noor e ținut captiv din 2021!

Click! Pentru femei

image
A avut o revelație spirituală, înainte de-a rămâne gravidă la 44 de ani. Gwen Stefani și-a schimbat total viața!

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri