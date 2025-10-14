O influenceriță și fiica ei adolescentă, găsite moarte în apartamentul lor din Rio de Janeiro

O influenceriță braziliană și fiica ei de 15 ani au fost găsite fără viață în apartamentul lor din Rio de Janeiro, după ce vecinii au alertat autoritățile, îngrijorați că nu le mai văzuseră de câteva zile și simțiseră un miros puternic venind din locuință.

Potrivit publicației Mirror, victimele sunt Lidiane Aline Lorenco, în vârstă de 33 de ani, și fiica ei, Miana Sophya Santos, de 15 ani. Cele două locuiau într-un bloc din cartierul Rio de Janeiro, la etajul 11.

Vecinii au fost cei care au chemat autoritățile, după ce nu mai auziseră niciun zgomot din apartament și au simțit „un miros neplăcut” venind din interior. Pompierii au spart ușa și au făcut o descoperire tragică. „Lidiane a fost găsită într-un dormitor, iar fiica ei, Miana, în sufragerie”, relatează presa locală. Anchetatorii cred că cele două erau moarte de mai multe zile.

Poliția din Rio încearcă să afle ce s-a întâmplat

Poliția Civilă din Rio de Janeiro a confirmat că a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale deceselor. „Sunt investigate circumstanțele care au dus la moartea mamei și a fiicei”, se arată într-un comunicat citat de The Sun.

Examinarea medico-legală nu a găsit urme de violență pe cele două cadavre sau în apartament. „Corpurile au fost autopsiate, însă nu a fost încă posibilă stabilirea cauzei morții”, se arată într-o declarație a Poliției. „Vor fi efectuate teste suplimentare.”

Lidiane Aline Lorenco, care avea peste 54.000 de urmăritori pe Instagram, era model și influenceriță, iar în ultimii ani studiase medicina. Se mutase singură în Rio de Janeiro din localitatea Santa Cecília, unde locuise anterior. Fiica sa, Miana, era elevă la Școala Primară Irma Irene din Santa Cecília și se mutase recent cu mama ei în apartament.

O altă tragedie zguduie Brazilia: un cuplu, găsit mort într-un jacuzzi

Moartea Lidianei și a fiicei sale vine la doar câteva luni după o altă întâmplare șocantă petrecută în Brazilia. În august, Ana Carolina Silva, o femeie de 41 de ani, proprietara unui salon de manichiură, și Jeferson Luiz Sagaz, un ofițer militar de 37 de ani, au fost găsiți morți într-un jacuzzi dintr-un motel din São José.

Potrivit anchetatorilor, apa din cadă ajunsese la 50°C, iar un calorifer electric fusese setat pe temperatura maximă. Poliția a concluzionat că cei doi „s-au intoxicat și au murit în urma unui colaps termic provocat de căldura excesivă, combinată cu deshidratarea și consumul de alcool și droguri”.

„Cauza ambelor decese a fost otrăvirea exogenă, favorizând procesul de insolație cu deshidratare intensă, colaps termic și insuficiență de organ”, a explicat medicul legist Andressa Boer Fronza.

Familia femeii decedate contestă versiunea oficială

Rudele Anei Carolina nu sunt însă convinse de concluziile autorităților și cer o nouă anchetă. „Respingem cu profundă indignare informațiile false răspândite. Deși raportul indică prezența unor substanțe în sânge, afirmăm cu certitudine absolută că Ana nu era consumatoare de droguri”, au transmis membrii familiei într-un comunicat remis presei.

Aceștia susțin că există „posibilitatea unei ingerări forțate sau a unei otrăviri” și solicită o anchetă „riguroasă, transparentă și imparțială”. „Dorim să-i păstrăm memoria și demnitatea Anei și să ne asigurăm că adevărul va prevala asupra speculațiilor crude și nedrepte”, a mai transmis familia femeii.