Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
Descoperire șocantă în Spania. Trupul unui bărbat mort de 15 ani, găsit într-un apartament din Valencia

O descoperire macabră a fost făcută într-un apartament din Valencia, Spania, unde pompierii au găsit rămășițele unui bărbat mort de aproximativ 15 ani. Corpul acestuia a fost descoperit întâmplător, în urma unei intervenții pentru inundații provocate de ploile torențiale din weekend.

Vecinii au declarat că nu știau nimic despre dispariția bărbatului. FOTO: arhivă
Vecinii au declarat că nu știau nimic despre dispariția bărbatului. FOTO: arhivă

Bărbatul, pe nume Antonio, născut în 1936, locuia de zeci de ani într-un cartier liniștit de la marginea orașului Valencia. După ploaia abundentă din noaptea de sâmbătă spre duminică, apa s-a infiltrat prin acoperișul blocului și a ajuns în apartamentele superioare, printre care și cel al bărbatului, relatează presa spaniolă El Pais.

Vecinii au observat că pe pereții lor se scurgea o apă murdară și cu miros puternic și au alertat poliția și pompierii.

Echipajele de intervenție au încercat inițial să pătrundă pe ușa apartamentului, însă aceasta era blocată. Cu ajutorul unui utilaj special, pompierii au intrat pe fereastră și au găsit trupul lui Antonio, întins pe podea, îmbrăcat în hainele pe care le purta în urmă cu 15 ani.

Locuința era infestată cu porumbei care intraseră printr-o fereastră deschisă și își făcuseră cuiburi în interior. Vecinii au declarat că nu știau nimic despre dispariția bărbatului, unii crezând că se mutase sau că ajunsese într-un azil de bătrâni.

Autoritățile au precizat că Antonio avea doi copii, cu care pierduse legătura de mult timp. Serviciile Sociale au continuat să îi vireze pensia lunară în cont, fără ca cineva să observe lipsa activității sau a vreunui semn de viață din partea sa. Toate plățile au fost efectuate cu regularitate, iar timp de 15 ani nimeni nu a semnalat absența bărbatului.

Ancheta autorităților continuă pentru a stabili cum a fost posibil ca moartea bărbatului să treacă neobservată timp de 15 ani.

Europa

