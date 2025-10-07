Un polițist și soția lui au murit în cadă, în timp ce petreceau o seară romantică. Tragedia a avut loc chiar de ziua fiicei lor

Tragedie cumplită în Brazilia, chiar de ziua de naștere a unei fetițe de patru ani. Părinții săi, un ofițer de poliție militară și soția acestuia, femeie de afaceri, au fost găsiți morți într-o cadă cu apă fierbinte, într-un motel din São José, statul Santa Catarina, notează Daily Mail.

Cei doi, Jeferson Luiz Sagaz, în vârstă de 37 de ani, și Ana Carolina Silva, de 41 de ani, sărbătoriseră mai devreme aniversarea de 4 ani a fiicei lor, apoi au mers într-un club de noapte și s-au cazat la motel. Au fost văzuți ultima dată în jurul orei 23:30, potrivit presei locale.

A doua zi, rudele au alertat autoritățile după ce cuplul nu a venit să își ia copilul. Polițiștii au descoperit corpurile neînsuflețite în cadă, unde temperatura apei ajunsese la 50°C, iar radiatorul electric era pornit la maximum.

„Cauza ambelor decese a fost intoxicația exogenă, care a favorizat apariția șocului termic și insuficienței multiple de organe”, a declarat medicul legist-șef Andressa Boer Fronza.

Rezultatele analizelor toxicologice au indicat prezența cocainei și niveluri ridicate de alcool în sânge. Poliția civilă a exclus varianta unei crime, a electrocutării sau a înecului, concluzionând că moartea a fost accidentală.

„Consumul de cocaină, care poate provoca somnolență și chiar comă, combinată cu alcoolul, poate avea consecințe grave. Dacă le combini, crește factorul de risc și exact asta s-ar putea să se fi întâmplat: persoana intră într-o stare de toropeală la acea temperatură, aceasta crește, iar ea nu simte și nu are o reacție de apărare”, a declarat directorul Institutului de Medicină Legală din cadrul Poliției Științifice, Dr. Fernando Oliva da Fonseca.

Familia Anei Carolina a transmis un comunicat în care respinge ideea că femeia ar fi consumat droguri în mod obișnuit și a cerut o nouă analiză privind posibilitatea unei ingerări forțate.

Cei doi formau un cuplu de aproape 20 de ani și aveau împreună o fetiță de patru ani. Prietenii și colegii lor i-au descris drept persoane sociabile, fără antecedente de violență sau consum de droguri.

„Este posibil ca organismul lor să nu fi tolerat combinația de substanțe și alcool, ceea ce a dus la decesul fulgerător”, a explicat comisarul Felipe Simao Gomes.