Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
Un polițist și soția lui au murit în cadă, în timp ce petreceau o seară romantică. Tragedia a avut loc chiar de ziua fiicei lor

Tragedie cumplită în Brazilia, chiar de ziua de naștere a unei fetițe de patru ani. Părinții săi, un ofițer de poliție militară și soția acestuia, femeie de afaceri, au fost găsiți morți într-o cadă cu apă fierbinte, într-un motel din São José, statul Santa Catarina, notează Daily Mail. 

Jeferson Luiz Sagaz, în vârstă de 37 de ani, și Ana Carolina Silva, de 41 de ani. FOTO: Facebook
Jeferson Luiz Sagaz, în vârstă de 37 de ani, și Ana Carolina Silva, de 41 de ani. FOTO: Facebook

Cei doi, Jeferson Luiz Sagaz, în vârstă de 37 de ani, și Ana Carolina Silva, de 41 de ani, sărbătoriseră mai devreme aniversarea de 4 ani a fiicei lor, apoi au mers într-un club de noapte și s-au cazat la motel. Au fost văzuți ultima dată în jurul orei 23:30, potrivit presei locale.

A doua zi, rudele au alertat autoritățile după ce cuplul nu a venit să își ia copilul. Polițiștii au descoperit corpurile neînsuflețite în cadă, unde temperatura apei ajunsese la 50°C, iar radiatorul electric era pornit la maximum.

„Cauza ambelor decese a fost intoxicația exogenă, care a favorizat apariția șocului termic și insuficienței multiple de organe”, a declarat medicul legist-șef Andressa Boer Fronza.

Rezultatele analizelor toxicologice au indicat prezența cocainei și niveluri ridicate de alcool în sânge. Poliția civilă a exclus varianta unei crime, a electrocutării sau a înecului, concluzionând că moartea a fost accidentală.

Consumul de cocaină, care poate provoca somnolență și chiar comă, combinată cu alcoolul, poate avea consecințe grave. Dacă le combini, crește factorul de risc și exact asta s-ar putea să se fi întâmplat: persoana intră într-o stare de toropeală la acea temperatură, aceasta crește, iar ea nu simte și nu are o reacție de apărare”, a declarat directorul Institutului de Medicină Legală din cadrul Poliției Științifice, Dr. Fernando Oliva da Fonseca.

Familia Anei Carolina a transmis un comunicat în care respinge ideea că femeia ar fi consumat droguri în mod obișnuit și a cerut o nouă analiză privind posibilitatea unei ingerări forțate.

Cei doi formau un cuplu de aproape 20 de ani și aveau împreună o fetiță de patru ani. Prietenii și colegii lor i-au descris drept persoane sociabile, fără antecedente de violență sau consum de droguri.

„Este posibil ca organismul lor să nu fi tolerat combinația de substanțe și alcool, ceea ce a dus la decesul fulgerător”, a explicat comisarul Felipe Simao Gomes.

