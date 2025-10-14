Sfârșitul tulburător al unui tânăr magnat cripto: a fost găsit împușcat în mașina sa de lux, la Kiev, după prăbușirea pieței digitale

Potrivit poliției ucrainene, este vorba despre Konstantin Galich, cunoscut în mediul online sub numele de Kostya Kudo, un trader și influencer cunoscut în comunitatea internațională de criptomonede.

Galich, în vârstă de 32 de ani, a fost descoperit într-un Lamborghini Urus, în cartierul Obolonskyi din capitala Ucrainei, cu o rană prin împușcare în cap. La fața locului a fost găsită și o armă de foc înregistrată pe numele său, potrivit nypost.

Poliția din Kiev a anunțat că investighează cazul ca pe o posibilă sinucidere, dar nu exclude nici ipoteza unei crime. Într-un comunicat oficial, autoritățile au precizat că se stabilesc toate circumstanțele tragediei. Cu o zi înainte de moarte, Galich le-ar fi spus rudelor că se confruntă cu probleme financiare și că se simțea deprimat.

Potrivit poliției, el ar fi trimis și un mesaj de rămas-bun familiei sale.

Moartea lui Konstantin Galich survine în contextul unei prăbușiri bruște a pieței cripto, cauzată de anunțul președintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe vamale de 100% pentru importurile din China și noi restricții la exporturile de software esențial.

Decizia a provocat panică printre investitori și a dus la lichidări masive în piața de criptomonede.

Galich era cofondatorul Cryptology Key, o academie de instruire pentru traderi, și era considerat unul dintre tinerii antreprenori de succes ai industriei cripto din Ucraina.

Pe canalul său oficial de Telegram, echipa sa a confirmat vestea tragică: „Konstantin Kudo a decedat tragic. Cauzele sunt în curs de investigare. Vom reveni cu informații suplimentare.”

Cazul rămâne sub ancheta poliției din Kiev.