„Femeia în roz”, identificată după 20 de ani de când a fost găsită moartă. Cine era Liudmila Zavada

O femeie al cărei cadavru a fost găsit în Spania acum mai bine de două decenii a fost identificată joi, 24 septembrie, în urma unei campanii internaționale. Victima a fost recunoscută ca fiind Liudmila Zavada, o rusoaică de 31 de ani.

Aceasta este a treia persoană identificată prin inițiativa „Identifică-mă”, lansată acum doi ani de Interpol pentru a afla numele femeilor ucise sau decedate în circumstanțe suspecte în Europa, potrivit BBC. Primul caz a fost al unei femei britanice ucise în Belgia. Familia Liudmilei a recunoscut-o după ce a văzut într-un reportaj o fotografie cu tatuajul său.

„După 20 de ani, unei femei necunoscute i s-a redat numele”, a declarat Valdecy Urquiza, secretarul general al Interpol, care conduce campania. Urquiza a subliniat că această identificare va oferi „o nouă speranță familiilor și prietenilor persoanelor dispărute” și „noi piste” anchetatorilor.

Cadavrul Liudmilei a fost descoperit în iulie 2005, în apropierea unui drum din provincia Barcelona, nord-estul Spaniei. Poliția a numit-o „femeia în roz”, deoarece purta un top roz cu flori, pantaloni roz și pantofi roz. Autoritățile au considerat cauza morții „suspectă”, întrucât probele indicau că trupul fusese mutat în cele 12 ore anterioare descoperirii.

Anul trecut, cazul a fost inclus în operațiunea „Identifică-mă”, în cadrul căreia Interpol a lansat pentru prima dată „alerte negre”, solicitări de informații despre cadavre neidentificate și a pus la dispoziția polițiilor din întreaga lume informații precum amprentele digitale. La începutul acestui an, poliția turcă a verificat amprentele într-o bază de date națională, identificând-o pe Liudmila Zavada, iar ulterior s-a confirmat o potrivire ADN cu o rudă apropiată din Rusia. Ancheta privind circumstanțele morții sale continuă.

Primele victime identificate

Prima femeie identificată prin campanie a fost Rita Roberts, 31 de ani, din Țara Galilor, ucisă în Belgia în 1992. Familia sa a trăit decenii în incertitudine, fără să știe ce s-a întâmplat. La începutul acestui an, o altă femeie găsită fără viață într-un coteț de păsări din Spania a fost identificată ca fiind Ainoha Izaga Ibieta Lima, 33 de ani, din Paraguay. Poliția a descris moartea sa ca fiind „inexplicabilă”.

În prezent, anchetatorii încearcă să identifice alte 44 de femei găsite moarte în Olanda, Germania, Belgia, Franța, Italia și Spania, majoritatea cu vârste între 15 și 30 de ani. Interpol a explicat că migrația globală și traficul de persoane fac identificarea cadavrelor mai dificilă. Totodată, femeile sunt „afectate în mod disproporționat de violența de gen, inclusiv violența domestică, agresiunea sexuală și traficul de persoane”, a precizat un oficial al agenției.