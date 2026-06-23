Președinta interimară a Venezuelei: capturarea lui Maduro este un „punct de cotitură” în relațiile cu SUA

Capturarea lui Nicolas Maduro pe 3 ianuarie în timpul unei operațiuni militare americane "a marcat un punct de cotitură" în relația Venezuelei cu Statele Unite care avansează pe „o cale bună”, a afirmat luni președinta interimară, Delcy Rodriguez, citată de AFP.

Sub conducerea lui Delcy Rodriguez, Caracasul şi Washingtonul au restabilit relaţiile lor diplomatice, care fuseseră rupte de Maduro în 2019.

"Data de 3 ianuarie 2026 a marcat un punct de cotitură în politica naţională şi în viziunea noastră asupra relaţiilor internaţionale pentru a relua calea diplomatică cu guvernul Statelor Unite", a declarat Rodriguez la Caracas, în cadrul unui eveniment public, potrivit Agerpres.

În opinia sa, Venezuela se află într-un moment "pe care nu ni-l imaginam în 2025".

"Au trecut aproape şase luni şi am sentimentul că aceasta a fost calea cea bună de urmat: rezolvarea diferendelor, aplanarea divergenţelor" prin diplomaţie, a adăugat cea care guvernează sub presiunea Statelor Unite.

Nicolas Maduro Guerra, fiul fostului şef de stat pus sub acuzare pentru trafic de droguri în Statele Unite, a ascultat discursul doamnei Rodriguez din public, la o oarecare distanţă de tribuna oficială.

Președintele Donald Trump pare să se înțeleagă surprinzător de bine cu apropiata lui Nicolás Maduro, care se află acum la conducerea Venezuelei.