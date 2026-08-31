 Primele fotografii cu fostul președinte al Venezuelei de la capturarea sa de către SUA, publicate pe conturile sale de socializare | adevarul.ro
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Primele fotografii cu fostul președinte al Venezuelei de la capturarea sa de către SUA, publicate pe conturile sale de socializare

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Primele fotografii noi cu Nicolás Maduro de la capturarea sa de către Statele Unite au apărut pe conturile oficiale de social media ale fostului președinte venezuelean.

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro, fost președinte Venezuela Foto: X/Nicolas Maduro

Două imagini au fost publicate pe conturile oficiale ale lui Maduro și sunt datate 25 iunie, însă apar abia acum, la aproape opt luni după capturarea acestuia de către SUA, scrie publicația Il Post.  

Într-una dintre fotografii, Maduro stă în fața unui perete și privește direct spre cameră, în timp ce ridică două degete în forma literei „V”. În cealaltă imagine apare, de asemenea, în trening gri. Fotografiile sunt primele imagini noi publicate pe canalele sale oficiale după ce Maduro a fost capturat de Statele Unite, în ianuarie, în urma unei operațiuni militare.

Maduro este în detenție la New York

De la capturarea sa, conturile oficiale ale fostului lider venezuelean au continuat să publice mesaje de susținere sau materiale grafice care numărau zilele de detenție, însă nu fuseseră publicate fotografii recente cu acesta. Mesajele care însoțesc noile imagini le mulțumesc susținătorilor pentru sprijin și afecțiune și includ o referință biblică.

Maduro se află în prezent în detenție la New York și urmează să fie judecat în Statele Unite. Procesul este programat să înceapă în iunie 2027, în cadrul dosarului în care fostul președinte este acuzat de infracțiuni legate de traficul de droguri și terorism.

Fotografiile îl arată fără cătușe și fără bandă pe ochi. Ținuta gri este similară cu cea purtată într-o imagine realizată în momentul transportării sale în Statele Unite. Totuși, nu există deocamdată o confirmare independentă a momentului în care au fost realizate fotografiile sau a autenticității lor.

De ce apar imaginile tocmai acum

Publicarea fotografiilor are loc într-un moment în care relația dintre noua conducere a Venezuelei și fostul președinte s-a schimbat semnificativ.

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Foto: X

Delcy Rodríguez, fosta vicepreședintă a lui Maduro, conduce în prezent Venezuela și s-a îndepărtat treptat de fostul lider. Potrivit sursei, Rodríguez a renunțat inclusiv la solicitările pentru eliberarea lui Maduro și a soției acestuia, Cilia Flores, și a îndepărtat din guvern mai mulți dintre foștii colaboratori importanți ai lui Maduro.

În același timp, Maduro continuă să aibă susținători în rândul componentei mai radicale a fostului regim, care privește cu ostilitate influența Statelor Unite asupra Venezuelei. Astfel, imaginile în care Maduro apare sănătos și zâmbitor pot avea o importantă componentă politică și de imagine.

Sursa citată notează că răspândirea unor asemenea fotografii ar putea fi în interesul guvernului Rodríguez și, implicit, al Statelor Unite, dacă scopul este transmiterea mesajului că fostul președinte se află într-o stare bună. Deocamdată nu este clar cine a realizat fotografiile, unde au fost făcute și de ce au fost publicate la mai mult timp după data înscrisă pe ele.

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