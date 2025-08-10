Netanyahu susține că preluarea controlului asupra orașului Gaza este „cea mai rapidă” cale de a încheia războiul

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut, duminică, într-o conferință de presă, că preluarea controlului asupra Gazei reprezintă „cea mai rapidă” cale de a încheia războiul.

„Având în vedere refuzul Hamas de a-și lăsa armele jos, Israelul nu are altă opțiune decât să ducă misiunea până la capăt și să învingă complet Hamas”, a declarat premierul israelian, potrivit The Guardian.

El a afirmat că aproximativ 70-75% din Gaza este sub controlul militar israelian, dar că mai există două „baze rămase” unde aparent se află luptători Hamas: Orașul Gaza și „taberele centrale”.

Premierul israelian a continuat să apere planul guvernului său de a prelua controlul asupra Orașului Gaza, care a fost criticat pe scară largă pe scena internațională, inclusiv de aliații occidentali.

„Contrar unor afirmații false, aceasta este cea mai bună cale de a pune capăt războiului și de a-l încheia rapid. Vom face asta permițând mai întâi populației civile să părăsească în siguranță zonele de luptă către zone sigure desemnate, iar în aceste zone sigure li se va asigura hrană, apă și îngrijiri medicale suficiente, așa cum am făcut și înainte”, a afirmat el.

Netanyahu a negat, de asemenea, că Israelul este vinovat pentru criza umanitară care are loc în Gaza.

„Contrar unor afirmații false, politica noastră pe tot parcursul războiului a fost să prevenim o criză umanitară, în timp ce politica Hamas a fost să o creeze. De la începutul războiului, Israelul a permis intrarea a aproape două milioane de tone de ajutoare. Nu cunosc altă armată care să fi permis un astfel de ajutor către populația civilă din teritoriul inamic. Dacă am fi avut o politică de înfometare, nimeni din Gaza nu ar fi supraviețuit după doi ani de război. Dar politica noastră a fost exact opusul”, a mai spus el.

Cabinetul de securitate israelian a aprobat vineri dimineața, după 10 ore de dezbateri, un plan de a „prelua controlul” asupra oraşului Gaza, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu anunțase intenția de a controla în întregime enclava palestiniană

Potrivit Biroului de coordonare a afacerilor umanitare al ONU (OCHA), 86,3% din teritoriu este militarizat de Israel şi supus unor ordine de evacuare. Zonele rămase neocupate sunt și cele mai populate: oraşele Khan Younis şi Gaza, taberele de refugiaţi din Deir-el-Balah, din centrul teritoriului.