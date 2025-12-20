Ceața densă afectează traficul rutier. Vizibilitatea scade și sub 50 de metri

Ceața densă afectează traficul rutier, sâmbătă seară. Circulația se desfășoară în condiții dificile pe majoritatea arterelor din nordul, centrul și estul țării din această cauză. În unele zone, vizibilitatea este redusă chiar sub 50 de metri, existând și riscul formării poleiului, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Ceața afectează numeroase drumuri naționale și județene, iar în funcție de condițiile locale poate favoriza apariția ghețușului.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (17:30), se circulă în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din nordul, centrul şi estul ţării, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri. De asemenea, în funcţie de condiţiile locale, fenomenul poate favoriza formarea gheţuşului”, anunţă Poliţia Română.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită, să își asigure o bună vizibilitate prin curățarea geamurilor și a farurilor, să reducă viteza de deplasare și să păstreze o distanță mai mare între autovehicule.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite depășirile riscante și să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe banda de urgență de pe autostrăzi.

Avertizări sunt transmise și pietonilor.

„Sfătuim pietonii să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii! Asiguraţi-vă că intenţia de traversare a fost observată de conducătorul auto!”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Meteorologii au emis avertizări nowcasting cod galben de ceață valabile în următoarele ore pe raza mai multor judeţe din țară. Sunt vizate localităţi din judeţele Suceava, Bihor, Constanța, Tulcea, Bacău, Neamț, Iași, Vaslui, Galați, Alba, Brăila, Ialomița, Dâmbovița, Buzău, Prahova și Cluj, unde se va semnala ceaţă, iar vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.