Germania a oprit exporturile de arme care ar putea fi folosite în Gaza împotriva Israelului. Anunțul cancelarului Merz

Cancelarul Germaniei a indicat o schimbare semnificativă în sprijinul ferm al Berlinului pentru Israel, oprind exportul de echipamente militare care ar putea fi utilizate în Gaza, în timp ce partenerii internaționali au condamnat planurile Israelului de a prelua controlul asupra acestui oraș, scrie The Guardian.

Friedrich Merz a transmis, vineri, că Israelul are dreptul să se apere de Hamas și să facă presiuni pentru eliberarea ostaticilor israelieni, obiectiv pe care l-a subliniat ca fiind „cea mai mare prioritate” a Berlinului, alături de „negocieri ferme pentru un armistițiu”.

Cu toate acestea, el a adăugat că guvernul său „consideră că acțiunea militară și mai dură în Fâșia Gaza, decisă recent de cabinetul israelian, face din ce în ce mai dificil de văzut cum pot fi atinse aceste obiective.

„În aceste condiții, guvernul german nu va aproba, până la o nouă notificare, niciun export de echipamente militare care ar putea fi folosite în Fâșia Gaza”, a spus Merz.

El a declarat totodată că administrația sa este „profund îngrijorată de suferința continuă a populației civile” din Gaza, adăugând: „Odată cu ofensiva planificată, guvernul israelian poartă o responsabilitate și mai mare decât până acum pentru aprovizionarea lor.”

După atacurile devastatoare ale Hamas din 7 octombrie 2023, Germania și-a intensificat puternic exporturile de arme către Israel. Parlamentul german a precizat, în iunie, că între 7 octombrie 2023 și 13 mai 2025 au fost acordate licențe de export pentru echipamente militare destinate Israelului în valoare de 485 milioane de euro.

Joi seara, cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza, marcând o nouă escaladare a ofensivei de aproape doi ani, care a ucis zeci de mii de palestinieni și a declanșat foamete în teritoriu.

În declarația sa de vineri, Merz a reiterat că Israelul trebuie să permită „acces deplin pentru livrările de ajutoare, inclusiv organizațiilor ONU și altor instituții neguvernamentale”, pentru a „continua îmbunătățirea deplină și durabilă a situației umanitare din Gaza”.

El a adăugat că Germania „cere insistent guvernului israelian să nu facă pași suplimentari către o anexare a Cisiordaniei”.

Opinia publică din Germania a devenit tot mai critică față de Israel, pe măsură ce apar imagini cumplite cu copii înfometați și victime civile numeroase din Gaza.

Un sondaj realizat la sfârșitul lui iulie de institutul de cercetare Forsa a arătat că aproape trei sferturi dintre respondenți cred că Berlinul ar trebui să exercite mai multă presiune asupra guvernului israelian în legătură cu situația umanitară catastrofală din Fâșia Gaza.

Sprijinul pentru această poziție a fost cel mai puternic în rândul stângii radicale Die Linke (94%) și Verzilor (88%), dar și majoritatea alegătorilor din partidele de guvernare – blocul conservator CDU/CSU al lui Merz și social-democrații SPD – au împărtășit această opinie, cu câte 77% fiecare.

Adis Ahmetović, purtătorul de cuvânt pe probleme de politică externă al grupului parlamentar SPD, a salutat anunțul lui Merz de vineri, dar a declarat pentru Der Spiegel că suspendarea livrărilor de arme „poate fi doar un pas – trebuie să urmeze și altele”, inclusiv o posibilă suspendare a statutului comercial al Israelului în cadrul UE.