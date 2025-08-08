„Această aventură criminală va costa scump”. Hamas acuză Israelul că „sacrifică” ostaticii prin planul de ocupare a orașului Gaza

Hamas denunță planul Israelului de a prelua controlul orașului Gaza, acuzând „o nouă crimă de război” și amenințând că acțiunea va avea consecințe grave.

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a reacționat dur, vineri, după anunțul privind planul Israelului de a ocupa orașul Gaza. Gruparea consideră această decizie „o nouă crimă de război” și „o aventură criminală” care „va costa scump” și va conduce la „sacrificarea ostaticilor”.

„Aprobarea de către cabinetul sionist a unor planuri de ocupare a oraşului Gaza şi de evacuare a locuitorilor acestuia constituie o nouă crimă de război pe care armata de ocupaţie vrea să o comită împotriva oraşului şi celor aproape un milion de locuitori ai acestuia”, se arată într-un comunicat difuzat de Hamas pe Telegram, potrivit News.ro.

Gruparea avertizează că „această aventură criminală va costa scump şi nu va fi o călătorie uşoară” pentru armata israeliană.

Acuzații la adresa lui Netanyahu

Decizia de ocupare a orașului Gaza a fost anunțată vineri dimineață, după o reuniune a Cabinetului de Securitate condus de premierul Benjamin Netanyahu. Hamas afirmă că aceasta demonstrează lipsa de interes a Guvernului israelian pentru siguranța ostaticilor.

„Ei au înţeles că prelungirea agresiunii înseamnă sacrificarea lor, dezvăluindu-le imprudenţa faţă de viaţa prizonierilor, în favoarea unor obiective politice deja eşuate”, a transmis Hamas.

Situația ostaticilor

Potrivit armatei israeliene, Hamas deține în continuare 49 de ostatici, dintre care 27 au murit de la atacul din 7 octombrie 2023, când militanții palestinieni au ucis sute de oameni în sudul Israelului.

Recent, Hamas și aliatul său, Jihadul Islamic, au publicat trei clipuri video de propagandă care au stârnit indignare în Israel și au fost condamnate la nivel internațional. În imaginile difuzate, doi ostatici apar vizibil slăbiți. Unul dintre ei este filmat în întuneric, într-un tunel, săpându-și propriul mormânt.

Posibil acord pentru prizonieri

În finalul comunicatului, Hamas anunță că „nu va precupeţi niciun efort pentru a lua toate măsurile în vederea pregătirii terenului unui acord, inclusiv înaintarea către un acord global în vederea eliberării prizonierilor ocupaţiei toţi dintr-o dată, ajungerea la o încetare a războiului şi la o retragere a forţelor ocupaţiei”.