Cabinetul israelian a decis o ofensivă terestră pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza, unde s-ar afla ostaticii

Cabinetul de securitate israelian a aprobat vineri dimineața, după 10 ore de dezbateri, un plan de a „prelua controlul” asupra oraşului Gaza, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu anunțase intenția de a controla în întregime enclava palestiniană, relatează agențiile de presă.

„Cabinetul de securitate - printr-un vot majoritar- a adoptat cinci principii pentru a încheia războiul: dezarmarea Hamas, întoarcerea tuturor ostaticilor - vii şi morţi, demilitarizarea Fâşiei Gaza, controlul de securitate israelian în Fâşia Gaza, stabilirea unei administraţii civile alternative care să nu fie nici Hamas şi nici Autoritatea Palestiniană”, se arată într-un comunicat al biroului premierului israelian.

Potrivit acestui plan, adoptat în pofida recomandărilor comandanților militari, armata israeliană „se pregăteşte să preia controlul asupra oraşului Gaza în timp ce oferă ajutoare umanitare populaţiei civile din afara zonelor de conflict”.

Termenul limită pentru evacuarea orașului Gaza este 7 octombrie, potrivit unei surse israeliene. Potrivit planului, nu se vor distribui ajutoare în oraș, ca mijloc de a sili palestinienii să se evacueze, potrivit unei a doua surse israeliene, citată de CNN.

În prezent, armata israeliană ocupă sau e prezentă la sol în aproape 75% din Fâşia Gaza, în principal din poziţiile sale permanente pe teritoriu, de-a lungul graniţei, şi continuă bombardamentele, relatează AFP.

Presa israeliană anunţă de câteva zile un plan de „cucerire a întregii Fâşii Gaza, inclusiv a oraşului Gaza şi a taberelor de refugiaţi” situate în centrul teritoriului, o operaţiune care va dura câteva luni şi care va presupune o mobilizare masivă a rezerviştilor.

De asemenea, presa israeliană și nu numai a scris despre rezervele și chiar opoziția față de planul de a extinde ofensiva militară venite din partea șefului de stat major Eyal Zamir.

„Vom continua să ne exprimăm poziţia fără frică, într-un mod pragmatic, independent şi profesional. Nu ne vom mai limita răspunsul. Vom elimina ameninţările în stadiul lor incipient”, a declarat acesta joi.

Potrivit Biroului de coordonare a afacerilor umanitare al ONU (OCHA), 86,3% din teritoriu este militarizat de Israel şi supus unor ordine de evacuare. Zonele rămase neocupate sunt și cele mai populate: oraşele Khan Younis şi Gaza, taberele de refugiaţi din Deir-el-Balah, din centrul teritoriului.

Întrebat joi în cadrul unui interviu acordat Fox News dacă Israelul va prelua controlul asupra întregii Gaza, el a răspuns: „Intenționăm să o facem”; motivând că această acțiune „ne va asigura securitatea”, va înlătura Hamas de la putere și va permite transferul administrației civile din Gaza către o altă parte decât Hamas și Autoritatea Palestinană.

„Vrem să ne eliberăm pe noi înșine și pe poporul din Gaza de teroarea cumplită a Hamas”, a spus el într-un fragment din interviu, fără a oferi detalii despre vreo operațiune planificată.

Mişcarea palestiniană islamistă Hamas a comentat joi aceste declarații ale lui Netanyahu acuzându-l că îi „sacrifică” pe ostaticii israelieni din Fâşia Gaza în propriile interese.

„Planurile lui Netanyahu de a intensifica” operaţiunile militare israeliene în Fâşia Gaza „confirmă fără umbră de îndoială dorinţa sa de a se debarasa de ostatici şi de a-i sacrifica în urmărirea intereselor sale personale şi a agendei ideologice extremiste”, a transmis gruparea într-un comunicat. Se estimează că Hamas deţine 49 de ostatici, dintre care 27 sunt presupuşi morţi.

Prim-ministrul a sugerat însă că Israelul nu este interesat să mențină controlul permanent asupra întregii enclave. „Nu vrem să o păstrăm”, a adăugat el. „Nu vrem să o guvernăm. Nu vrem să fim acolo ca organ de conducere. Vrem să o predăm forțelor arabe.”

Șeful statului major al armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, s-a opus planului, potrivit a patru oficiali din domeniul securității israelieni care au vorbit sub condiția anonimatului, potrivit New York Times. El și-a exprimat îngrijorarea cu privire la epuizarea și condiția fizică a rezerviștilor și la faptul că armata ar fi responsabilă pentru guvernarea a milioane de palestinieni, au spus aceștia.

Conducerea militară ar prefera un nou armistițiu în loc să intensifice luptele, potrivit a trei dintre oficiali.

NBC News: Imagini din satelit arată că Israelul pregătește o ofensivă terestră

Imaginile captate de sateliți comerciali arată masări de trupe și echipamente în apropierea graniței cu Fâșia Gaza în vederea unei posibile incursiuni terestre în enclava palestiniană, potrivit a trei oficiali americani și unui fost oficial care au examinat imaginile.

Un oficial occidental a declarat că o ofensivă terestră rămâne o perspectivă foarte periculoasă pentru armata israeliană, deoarece Hamas este foarte bine ancorată și „nu există nicio șansă să-i poată ucide pe toți luptătorii”.

Acesta a adăugat că există îngrijorări că Hamas va ucide ostatici sau îi va pune în calea luptelor dacă este amenințată.

Forțele israeliene cunosc în general zona în care se află toți ostaticii, a declarat o persoană pusă la curent cu discuțiile israeliene, dar și oficialul occidental. Se crede că zona se află în centrul Gazei.

Tensiuni Trump-Netanyahu

Pe 28 iulie, Netanyahu și președintele Donald Trump au avut o conversație telefonică privată care deveni tensionată pe fondul îngrijorărilor Casei Albe cu privire la modul în care funcționează Fondul Umanitar pentru Gaza, un efort de ajutorare susținut de SUA și Israel, potrivit unui oficial american de rang înalt, a doi foști oficiali americani și a unui oficial occidental care au fost informați despre această chestiune.

Netanyahu i-a spus lui Trump la telefon că foametea pe scară largă din Gaza nu este reală și că a fost fabricată de Hamas, au declarat aceștia. Trump l-a întrerupt pe Netanyahu și ar fi ridicat vocea, spunând că consilierii săi i-au arătat dovezi că copiii de acolo mor de foame.

Trump a contrazis și public declarațiile lui Netanyahu conform cărora nu ar exista foamete în Gaza.

Există „foamete reală” acolo și „nu poți falsifica aceste imagini, a declarat el.

Întrebat de reporteri dacă ar susține ocuparea Gazei de către Israel, Trump a spus că se concentrează pe asigurarea de hrană pentru oamenii de acolo. Cât despre o ocupație militară, el a comentat: „Chiar nu pot spune. Asta va depinde în mare măsură de Israel”.