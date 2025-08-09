search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
Palestinienii îl înfruntă pe Netanyahu care vrea să ocupe total Gaza. „Prefer să mor aici. Nu voi pleca niciodată”

0
Război în Israel
0
Publicat:

Palestinienii resping planul premierului israelian Benjamin Netanyahu de ocupare totală a orașului Gaza, privindu-l cu un amestec de teamă și sfidare.

FOTO: EPA-EFE
FOTO: EPA-EFE

„Jur că am înfruntat moartea de aproximativ 100 de ori, deci prefer să mor aici. Nu voi pleca niciodată de aici.

Am trecut prin suferințe, foamete, tortură și condiții mizerabile, iar decizia noastră finală este să murim aici”, declară Ahmed Hirz, care a fost strămutat împreună cu familia sa de cel puțin opt ori de când a început războiul cu Israel, pe 7 octombrie 2023, scrie Al Jazeera.

Acest sentiment a fost împărtășit și de alții care au vorbit cu Al Jazeera. Rajab Khader a spus că va refuza să se mute în sudul Gazei, pentru a „rămâne pe străzi cu câini și alte animale”.

„Trebuie să rămânem în [orașul] Gaza cu familiile și cei dragi. Israeliții nu vor găsi nimic în afară de trupurile și sufletele noastre”, a spus el.

Maghzouza Saada, care a fost strămutată anterior din nord-estul Beit Hanoon, și-a exprimat indignarea față de faptul că a fost forțată să se mute din nou, când niciun loc din Fâșie nu poate fi considerat sigur.

„Sudul nu este sigur. Orașul Gaza nu este sigur, nordul nu este sigur. Unde ar trebui să mergem?”, a întrebat ea. „Să ne aruncăm în mare?”

Transmițând din orașul Gaza, Hani Mahmoud de la Al Jazeera a spus că locuitorii se aflau într-o „stare de panică” încă din primele ore ale zilei de vineri, din cauza planurilor Israelului de a curăța etnic zona.

El a spus că unii au început să-și strângă tot ce le-a mai rămas din bunuri. „Nu pentru că știu unde se vor duce, ci pentru că nu vor să fie prinși pe picior greșit. Vor să fie pregătiți pentru momentul în care armata israeliană îi va forța să plece”, a spus Mahmoud.

Frica, îngrijorarea și disperarea sunt în creștere. Armata israeliană promite o zonă de evacuare în care, de fapt, oamenii ajung să fie uciși”, a adăugat el.

Amjad Shawa, directorul rețelei ONG-urilor palestiniene, a declarat că locuitorii au obosit să mai fie strămutați în mod forțat și repetat, iar, de data aceasta, perspectiva evacuării prezintă pericole și mai mari, având în vedere că spitalele, instalațiile de alimentare cu apă și alte infrastructuri erau distruse.

„Acum, nu avem ce să le oferim oamenilor, e riscant. Trebuie să mutăm bătrâni care nu pot merge, pacienți și răniți care nu se pot mișca. Nu putem să-i lăsăm în urmă și nu putem să le oferim serviciile necesare”, a explicat Shawa.

Cabinetul de securitate israelian a aprobat un plan de a ocupa orașul Gaza

Vineri dimineață, 8 august, cabinetul de securitate israelian a aprobat, după 10 ore de dezbateri, un plan de a „prelua controlul” asupra oraşului Gaza, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu anunțase intenția de a controla în întregime enclava palestiniană, relatează agențiile de presă.

Potrivit acestui plan, adoptat în pofida recomandărilor comandanților militari, armata israeliană „se pregăteşte să preia controlul asupra oraşului Gaza în timp ce oferă ajutoare umanitare populaţiei civile din afara zonelor de conflict”.

Termenul limită pentru evacuarea orașului Gaza este 7 octombrie, potrivit unei surse israeliene. Potrivit planului, nu se vor distribui ajutoare în oraș, ca mijloc de a sili palestinienii să se evacueze, potrivit unei a doua surse israeliene, citată de CNN.

În prezent, armata israeliană ocupă sau e prezentă la sol în aproape 75% din Fâşia Gaza, în principal din poziţiile sale permanente pe teritoriu, de-a lungul graniţei, şi continuă bombardamentele, relatează AFP.

