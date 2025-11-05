Cine este soția noului primar ales al New York-ului, Zohran Mamdani. Rama Duwaji va deveni cea mai tânără „primă doamnă” din istoria orașului New York

La doar 28 de ani, Rama Duwaji va deveni cea mai tânără „primă doamnă” din istoria orașului New York. Soțul ei, Zohran Mamdani, a câștigat marți seară alegerile pentru Primărie, iar în discursul său de victorie, i-a dedicat un moment special.

„Și pentru soția mea incredibilă, Rama, hayati — viața mea (în arabă n.r)”, a spus el, folosind termenul arab pentru „dragostea mea”. „Nu mi-aș putea imagina pe nimeni altcineva lângă mine acum, sau oricând altcândva.”

Artistă cu rădăcini siriene

Rama Duwaji este o artistă stabilită în New York, născută în Texas, cu origini siriene. Lucrările ei explorează teme din Orientul Mijlociu și au fost prezentate în BBC News, The New York Times, The Washington Post, Vice și la Tate Modern din Londra.

„Rama nu este doar soția mea; este o artistă remarcabilă care merită să fie cunoscută pentru ceea ce creează”, scria Mamdani într-o postare din 12 mai, în care anunța că se căsătoriseră cu trei luni în urmă. Duwaji a comentat atunci, glumind: „Omg, ea chiar există.”

Cei doi s-au cunoscut prin aplicația de dating Hinge — un detaliu pe care Mamdani l-a menționat ulterior într-un interviu, spunând că „încă există speranță pentru aplicațiile de întâlniri”.

Departe de lumina reflectoarelor, dar influentă în culise

În timpul campaniei electorale, Rama Duwaji a apărut rar în public, o absență care a alimentat speculații și critici din partea adversarilor politici. Mulți au sugerat că Mamdani „își ascunde” soția, într-un contrast cu tradiția americană de a prezenta familia ca parte centrală a imaginii publice.

Mamdani a răspuns acestor critici printr-un mesaj online, publicând fotografii de la căsătoria lor civilă la New York. „Dacă te uiți pe Twitter, știi cât de brutală poate fi politica. De obicei trec peste amenințări cu moartea sau apeluri la deportare, dar e diferit când atacurile vizează pe cei pe care îi iubești. Poți critica opiniile mele, dar nu familia mea”, a scris el.

Deși a ales să rămână discretă, surse citate de CNN afirmă că Duwaji a avut un rol semnificativ în strategia vizuală a campaniei — de la cromatica în galben, portocaliu și albastru, până la simbolistica folosită în materialele de promovare.

„O prințesă Diana a generației noastre”

Prieteni ai artistei au descris-o drept o prezență caldă, dar rezervată, copleșită de atenția bruscă care a urmat victoriei soțului ei. „E ca o prințesă Diana a zilelor noastre”, a declarat Hasnain Bhatti, prieten apropiat, pentru The New York Times.

Alții au spus pentru New York Post că Duwaji se bucură de atenție, dar o abordează cu precauție, concentrându-se pe activitatea artistică.

Artă și activism

Duwaji a absolvit Virginia Commonwealth University și are un master în ilustrație la School of Visual Arts din New York. Pe site-ul ei profesional se menționează că, „prin portret și mișcare, Rama explorează nuanțele sororității și experiențele colective.”

Lucrările sale, în mare parte alb-negru, surprind scene din lumea arabă. Unele dintre ele critică imperialismul american, condamnă crimele de război ale Israelului și vorbesc despre suferințele palestinienilor – teme care se regăsesc și în pozițiile politice ale soțului ei. Israelul respinge ferm acuzațiile de genocid în Gaza.

În 2022, lucrările ei au apărut în documentarul BBC World Service „Who Killed My Grandfather?”, care investiga asasinarea unui politician yemenit în 1974. Pe rețelele sociale, artista și-a exprimat sprijinul pentru Mahmoud Khalil, absolvent al Universității Columbia, vizat de deportare în timpul administrației Trump pentru activism pro-palestinian.

„Arta este o reacție la lumea în care trăim”

Stabilită în Brooklyn, Duwaji și-a petrecut o parte din perioada pandemiei în Dubai, alături de familia ei. Într-un interviu pentru site-ul YUNG, a vorbit despre perioada tulbure din SUA și Orientul Mijlociu:

„Nu o să mint – lucrurile sunt sumbre acum în New York. Îmi fac griji pentru prietenii și familia mea, și uneori simt că nu mai pot controla nimic.”

Întrebată dacă artiștii au datoria să se implice în chestiuni globale, a răspuns citând-o pe Nina Simone: „Datoria unui artist este să reflecte vremurile.”

„Cred că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a vorbi împotriva nedreptății. Arta poate transmite asta mai puternic decât orice discurs. Nu toată arta trebuie să fie politică, dar actul de a crea este el însuși politic. Chiar și arta ca refugiu e o formă de reacție la lume”, a concluzionat.