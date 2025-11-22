search
Întâlnire surprinzător de cordială între Donald Trump şi noul primar al New Yorkului, după teniunile din campania electorală. „Cred că veți avea, sper, un primar excelent"

0
0
Publicat:

Întâlnire neaşteptat de cordială vineri, la Casa Albă, între Donald Trump şi noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, dat fiind că preşedintele l-a contestat pe acesta vehement pe tot parcursul campaniei electorale.

Donald Trump i-a întins mâna lui Zohran Mamdani, FOTO: captură video/abc.net
Donald Trump i-a întins mâna lui Zohran Mamdani, FOTO: captură video/abc.net

America a fost vineri, 21 noiembrie, cu ochii pe Casa Albă, acolo unde Donald Trump l-a primit, în Biroul Oval, pe Zohran Mamdani, proaspăt ales primar al New Yorkului, în contextul în care preşedintele american ameninţa că va tăia finanţarea oraşului dacă newyorkezii îl vor alege.

În acest context, întâlnirea dintre ei a fost una neaşteptat de cordială: Donald Trump i-a întins mâna proaspătului primar musulman şi i-a promis ajutor în eforturile sale de a transforma metropola într-un oraș „puternic și foarte sigur”, potrivit abcnews.

Întâlnirea, calificată de ambele părți drept „productivă”, marchează un moment cu totul neașteptat, în condițiile în care, în campania electorală, Donald Trump îl etichetase pe Mamdani drept „comunist pur” şi existau la un moment discuţii în rândul administraţiei privind retragerea cetăţeniei acestuia.

„Cred că veți avea, sper, un primar excelent. Cu cât va avea mai mult succes, cu atât eu voi fi mai mulțumit”, a declarat președintele în timpul conferinţei de presă, subliniind că administrația sa îl va ajuta „să împlinească visul tuturor - un New York puternic și sigur”.

La rândul său, Zohran Mamdani, democrat și socialist revendicat, a descris întrevederea drept „foarte productivă”, afirmând că a venit pregătit pentru „orice s-ar fi întâmplat”.

În fața presei, Donald Trump a calificat întâlnirea drept „o super reuniune” și l-a felicitat pe noul edil pentru „o campanie incredibilă”.

„Vrem ca orașul pe care îl iubim toți să aibă succes. Îl vom ajuta să realizeze visele newyorkezilor”, a insistat liderul american, în timp ce noul primar al New York-ului a transmis că apreciază disponibilitatea președintelui și că așteaptă cu interes o colaborare în vederea „creșterii accesibilității orașului”.

„ Îi va surprinde pe unii conservatori”

Zohran Mamdani și-a construit campania pe tema costului ridicat al vieții în New York, acuzând administrația Trump că îi protejează în primul rând pe cei mai bogați americani, deși președintele a câștigat alegerile promițând creșterea puterii de cumpărare.

„Are idei puțin speciale”, a mărturisit Trump, zâmbind către noul primar şi continuând: „Am multă încredere că va face o treabă bună. Îi va surprinde pe unii conservatori”.

Un moment mai tensionat a avut loc când o jurnalistă l-a întrebat pe Mamdani dacă îl consideră pe Trump un fascist. Președintele a intervenit ironic: „Nu e grav. Poți să spui pur și simplu da. E mai ușor decât să dai explicații”.

Cine este Zohran Mamdani

Născut în Uganda într-o familie de origine indiană, Zohran Mamdani este un apărător vocal al drepturilor imigranților și un critic constant al lui Trump. Victoria sa, obținută cu peste 50% din voturi și o prezență la urne record (peste două milioane de votanți, cel mai ridicat nivel din 1969), marchează o serie de premiere istorice: este primul primar musulman al New Yorkului, primul primar sud-asiatic, primul născut în Africa și cel mai tânăr lider al orașului din ultimul secol, la doar 34 de ani.

Campania sa a strâns peste 20 de milioane de dolari în total, provenind exclusiv din donații mici (o medie de 80 de dolari per contribuție), stabilind un record pentru alegerile municipale din metropolă.

Vă reamintim că, în timpul campaniei, Donald Trump l-a susținut pe adversarul democrat al lui Mamdani, fostul guvernator Andrew Cuomo, și a amenințat chiar cu reducerea finanțărilor federale pentru oraș dacă socialistul va câștiga scrutinul.

În prezent însă, Mamdani afirmă că este deschis să colaboreze cu administrația federală şi că este pregătit „să exploreze toate pistele” ce ar putea face orașul „mai accesibil” pentru locuitori, dar și că va critica public orice inițiativă „care ar dăuna newyorkezilor”.

SUA

