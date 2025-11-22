Video Cum l-a scos din dificultate Trump pe noul primar al orașului New York: „Spune da. E mai ușor”

Președintele SUA, Donald Trump, a avut vineri o întâlnire neașteptat de cordială cu primarul ales al orașului New York Zohran Mamdani. După discuția lor privată, cei doi au avut o întâlnire cu jurnaliștii în Biroul Oval, iar atmosfera a fost extrem de relaxată, drept dovadă intervenția președintelui american la o întrebare potențial stânjenitoare și incomodă pentru politicianul democrat.

Trump a avut o atitudine prietenoasă față de Mamdani pentru care nu a avut cuvinte de laudă în campania electorală în care acesta s-a duelat cu fostul primar democrat Andrew Como. El l-a declarat pe democrat, care a făcut campanie pe o platformă legată de costul vieții, un comunist cu idei potențial radicale.

Preşedintele republican a salutat în faţa presei, în Biroul Oval, „o super reuniune” şi l-a felicitat pentru „campania incredibilă”.

La 4 noiembrie, Zohran Mamdani a obţinut peste 50% dintre voturile exprimate, într-un scrutin cu o prezenţă la urne record de peste două milioane de locuitori.

„Intenţionez să-i spun clar preşedintelui Trump că voi coopera cu el în orice program în favoarea newyorkezilor. Dacă un program le face rău newyrokezilor, eu voi primul care o va spune”, a declarat alesul democrat.

„Vrem ca oraşul pe care-l iubim toţi să aibă succes (...). Îl vom ajuta să realizeze visele newyorkezilor”, a declarat miliardarul.

„Cred că veţi avea, sper, un primar excelent. Cu cât va avea mai mult succes, cu atât voi fi mai mulţumit. Îl vom ajuta să împlinească visul tuturor, de a avea un New York puternic şi sigur”, a spus Trump.

„Am apreciat reuniunea noastră, abia aştept să cooperez cu el pentru a face oraşul mai accesibil”, a declarat tânărul democrat.

„El are idei un pic mai speciale. Am multă încredere că va face o treabă bună (...). Îi va surprinde unii conservatori”, a conchis președintele american.

Între cei doi avut loc și o scenă neașteptată, peste care Trump a trecut cu umor și îngăduință.

La întrebarea unei jurnaliste dacă consideră că Donald Trump este fascist, primarul ales al New Yorkului a încercat să ofere o explicație, dar a fost întrerupt de către preşedintele american.

„Nu e grav. Înțeleg. Poţi să spui pur şi simplu da. E mai uşor. E mai uşor decât să dai explicaţii. Nu mă deranjează”, i-a spus Trump.

„Da”, a răspuns primarul ales al orașului New York.

Zohran Mamdani, care se declară socialist și un apărător al imigranţilor, s-a născut în Uganda într-o familie indiană