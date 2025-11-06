Zohran Mamdani anunță o echipă de tranziție formată exclusiv din femei, în timp ce se pregătește să preia primăria New York-ului

Zohran Mamdani, noul primar ales al orașului New York, a anunțat miercuri o echipă de tranziție alcătuită exclusiv din femei – o decizie cu greutate simbolică într-un moment în care administrația sa promite cea mai ambițioasă agendă politică a ultimelor decenii.

Într-o conferință de presă susținută la Queens, Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a prezentat componența echipei care va pregăti preluarea mandatului la 1 ianuarie. Echipa este condusă de Elana Leopold, numită directoare executivă, și are printre copreședinte nume grele ale administrației și societății civile americane: Maria Torres-Springer, fost prim-adjunct al primarului; Lina Khan, fosta președintă a Comisiei Federale pentru Comerț; Grace Bonilla, directoarea United Way; și Melanie Hartzog, fostă viceprimăriță pentru sănătate și servicii sociale.

„Vom construi un City Hall capabil să livreze promisiunile acestei campanii. O administrație competentă și compasivă, care lucrează cu aceeași forță ca milioanele de newyorkezi care numesc acest oraș acasă”, a spus Mamdani în fața presei.

De la activist socialist la primar al celui mai mare oraș american

Victoria lui Zohran Mamdani marchează o serie de premiere istorice. El va fi primul primar musulman al New York-ului, primul de origine sud-asiatică, primul născut în Africa și cel mai tânăr lider al orașului din ultimul secol.

Fiu al unei familii de imigranți ugandezi de origine indiană, Mamdani s-a afirmat în politica locală ca un progresist vocal, apropiat de aripa stângă a Partidului Democrat. Campania sa a mizat pe un mesaj de echitate economică și reforme sociale: înghețarea chiriilor la locuințele reglementate, transport public gratuit, creșe universale și magazine alimentare administrate de primărie – toate finanțate prin taxe mai mari pentru corporații și marile averi.

Campania a strâns peste 20 de milioane de dolari exclusiv din donații mici, cu o medie de 80 de dolari per contribuție, un record pentru alegerile municipale din New York.

O victorie sub asediu: atacuri islamofobe și amenințări politice

Succesul lui Mamdani a fost dublat de o avalanșă de atacuri islamofobe și de acuzații absurde lansate de politicieni republicani, dar și de rivali democrați.

În timpul campaniei, fostul guvernator Andrew Cuomo a ironizat public candidatura sa, iar alături de primarul în funcție, Eric Adams, a sugerat în direct la radio că Mamdani ar simpatiza cu atacatorii de la 11 septembrie. În același registru, congresmeni republicani au cerut chiar deportarea sa, deși este cetățean american din 2018.

Un raport recent al Center for the Study of Organized Hate a documentat o creștere de 450% a postărilor islamofobe la adresa lui Mamdani între septembrie și octombrie, cu peste 36.000 de mesaje și milioane de reacții.

Nici președintele Donald Trump nu a ratat ocazia de a-l ataca: într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Trump a amenințat că va tăia fondurile federale pentru New York „dacă un comunist ca Mamdani” preia funcția. Federal, orașul primește anual peste 7 miliarde de dolari – aproximativ 6% din buget.

„Trebuie să fim pregătiți din prima zi”

În primul său interviu după victoria împotriva lui Cuomo și a republicanului Curtis Sliwa, Mamdani a insistat pe nevoia de acțiune rapidă: „Avem 57 de zile să pregătim tranziția. Datorăm acestui oraș seriozitatea și eficiența pe care le-a așteptat prea mult timp.”

Prezența Linei Khan în echipa de tranziție – recunoscută pentru atitudinea sa dură față de giganții economici în mandatul său de la Comisia Federală pentru Comerț – este văzută ca un semnal că noua administrație va aduce reformatori reali în primărie.

„Este o echipă care reflectă forța, inteligența și empatia femeilor care au susținut schimbarea. Nu vor fi figuri de decor, ci motoare de decizie”, a declarat un apropiat al campaniei.

O tranziție care vrea să rescrie regulile

În perioada următoare, primarul ales va anunța componența echipei executive: viceprimarii și șefii agențiilor municipale. Mamdani a spus că „unele nume vor fi familiare, altele nu”, dar toți vor împărtăși același obiectiv: „să rezolve probleme vechi cu soluții noi”.

„Pe 1 ianuarie nu vom marca doar o schimbare de administrație, ci începutul unei noi ere pentru orașul nostru”, a spus Mamdani. „O eră în care fiecare newyorkez se simte parte din povestea acestei reușite.”