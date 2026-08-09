Tragedie pe o insulă populară din Grecia. Un băiețel de 4 ani s-a înecat în piscina unui bar de pe plajă. Părinții și proprietarul localului, reținuți

Tragedie pe insula grecească Paros, în plin sezon turistic. Un băiețel în vârstă de patru ani s-a înecat în piscina unui beach bar, în timp ce părinții săi se aflau în mare. Copilul a fost scos din apă de un angajat al localului și resuscitat, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Tragedia s-a produs pe insula Paros, una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia. Potrivit informațiilor furnizate de poliție, băiatul se afla în zona piscinei unui bar de pe plajă în momentul în care s-a înecat.

Două fete au observat că micuțul zăcea nemișcat în apă și au dat imediat alarma. Unul dintre angajații barului a sărit în piscină și l-a scos pe copil din apă. La scurt timp, la fața locului au ajuns echipajele medicale de urgență.

Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda tuturor eforturilor depuse, copilul nu a mai putut fi salvat, potrivit The Sun.

Părinții copilului, audiați de poliție

Potrivit anchetatorilor, părinții băiatului se aflau în mare în momentul în care copilul și-a pierdut viața. După tragedie, poliția i-a reținut și urmează să-i audieze.

În atenția anchetatorilor a intrat și proprietarul barului de pe plajă. Acesta era, potrivit informațiilor furnizate de autorități, și salvamar înregistrat oficial pentru piscina localului.

Polițiștii încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia și dacă au fost respectate toate regulile privind supravegherea și siguranța piscinei.

O anchetă oficială a fost deschisă pentru a clarifica împrejurările în care copilul a ajuns în apă și pentru a stabili eventualele responsabilități.

Barul și-a suspendat activitatea în memoria copilului

După tragedie, reprezentanții barului au transmis un mesaj de condoleanțe familiei.

„Cele mai profunde și sincere condoleanțe” au fost transmise familiei copilului, iar localul a anunțat că nu va fi deschis în ziua respectivă, în memoria băiețelului.

Paros se află în arhipelagul Cicladelor, în Marea Egee, și este una dintre destinațiile turistice cunoscute ale Greciei. Insula este apreciată pentru plajele sale, satele tradiționale și atmosfera cosmopolită, fiind vizitată în fiecare vară de numeroși de turiști.

Tragedia de la piscina unui bar de pe plajă a avut loc în plin sezon turistic.