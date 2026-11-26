Legitimat la CSM Bacău, săritorul în apă de la mare înălțime Constantin Popovici este antrenat de Adrian Gavriliu din octombrie 2022. Acesta a explicat ce se întâmplă atunci când plonjezi în apă de la 27 de metri.

Constantin Popovici a concurat la Paris, concursul desfășurându-se pe malurile Sennei Foto: Profimedia

Adrian Gavriliu este antrenor de sărituri în apă și fost președinte/director al CSM Bacău. În octombrie 2026, a câștigat definitiv procesul cu Primăria Bacău privind repunerea în funcția de director al CSM Bacău și acordarea de despăgubiri salariale.

La puțin timp după ce elevul său, Constantin Popovici, a câștigat Cupa Mondială la sărituri în apă de la mare înălțime, Gavriliu a explicat într-o postare pe contul său de Facebook ce se întâmplă când practici acest sport. Antrnorul a nuanțat: „90 km/h este viteza cu care se intră în apă la o săritură de la 27m. Impactul cu apa este extrem de dur, poate atinge 5G, ca în Formula 1, la frânare sau accelerare bruscă”.

1/5 Constantin Popovici Foto: Facebook

Tehnicianul a subliniat faptul că „organismul unui săritor în apă de la mare înălțime (cam de la etajul 9 al unui bloc turn) suferă chiar și la o săritură executată perfect. Ni s-a intâmplat și nouă de nenumărate ori. Costa (n.r. - Constantin Popovici) ieșind accidentat din apă după o săritură executată perfect. Urmând apoi să participe în competiție așa cum s-a putut. Alți sportivi au ieșit din apă cu dinții plini de sânge, șoldul dislocat, rupturi musculare, întinderi și nu o dată, fără să părem pudici, lovituri serioase la organele genitale”.

Adrian Gavriliu și Constantin Popovici, la finalul unui concurs reușit Foto: World Aquatics

Adrian Gavriliu a evidențiat și că „în acest sport nu scapă nimeni de accidentări. Și motivul principal pentru care nu este încă sport olimpic este riscul de 3 ori mai mare de accidentări față de orice alt sport cuprins in programele olimpice. Impactul cu apă extrem de dur este principalul dușman al unui săritor în apă de la mare înălțime. De aceea numărul de sărituri din cadrul unui antrenament nu poate să conțină multe sărituri. 3-4 repetări, maximum. Pentru cei mai bine pregătiți. Și asta în anumite perioade de pregătire sau competiționale”.

Ce alte efecte apar? „După executarea unor sărituri de la 27 m urmează febra musculară, dureri și probleme la talpă, cea care preia prima lovitura dură a apei. Pericolul ruperii pleurei la plămâni la impactul cu apa, de asemenea, pândește un săritor în apă la fiecare antrenament. Mușchii adductori (cei din interiorul coapsei) sunt cei mai solicitați mușchi la intrarea in apă. Și am pierdut numărul accidentărilor lui Costa la acești mușchi”.

Constantin Popovici şi Cătălin Petru Preda, medaliați cu aur și argint la sărituri în apă de la mare înălţime

Valurile, vântul și mareea influențează săritura

Contează foarte mult și locul unde se desfășoară concursul. „În competițiile din mediu natural - mare, ocean - vântul, valurile, mareea reprezintă iar factori care poate influența decisiv poziția corpului la intrarea în apă. Spre exemplu: dacă valurile ajung până la 3 m înălțime, când un sportiv sare de la 27 m, de fapt nu mai sunt 27 m ci sunt 24. Sau dacă prinde pe reflux suprafața apei, distanța se modifică în funcție de cât scade nivelul apei. În concluzie nu știi dacă sari de la 27 m, 30 m sau 24 m. Și asta face de multe ori ca săritura să fie ratată, săritorul neputând face nimic în timpul zborului pentru a se adapta la înălțimea impusă de valuri și intrarea să fie perfect verticală și fără niciun strop, pentru a obține note cât mai mari din partea arbitrilor”.

De asemenea, „sunt anumite perioade din an când se pot efectua astfel de antrenamente specifice. În rest săriturile de la 10 m sunt baza antrenamentului și pregătirii de zi cu zi. Pentru a rezista unor astfel de șocuri asupra corpului e nevoie de o pregătire fizică de excepție și nu in ultimul rând de o pregătire mentală pe măsură. Asta dacă vrei să fii in top”.

În România nu există o platformă de 27 de metri

Antrenorul a evidențiat, totodată, că în România nu există platforme de 27 m. De fapt, nu sunt multe nici dintre cele normale. Și-mi amintesc că am făcut un interviu cu Constantin Popovici în 2009, pentru „Adevărul”, când, aflat la începutul carierei sale, acesta se antrena la bazinul dezafectat de la Complexul „Lia Manoliu” sărind pe bureți... „Tocmai de aceea pregătirea care durează aproximativ 9 luni pe an, se efectuează la Bacău, in bazinul vetust (din punct de vedere al infrastructurii specifice) cu aparatură invechită, ruginită, ruptă sau neexistentă, fără o sală de lucru la rece... vitală pt un astfel de sport. Și cu respect zero pentru sportul de performanță”.

În final, Adrian Gavriliu a tras concluzia: „Cu toate acestea, Costa, după cum ti-am spus mai sus, se antrenează 9 luni in Bacău, restul perioadei... pe intreg globul pământesc, pe toate continentele și in toate colțurile lumii unde există deja sau se amenajează platformă cu inălțimea de 27m. Și... este campion mondial. Ce fac acești sportivi este un lucru extraordinar. Și cred că merită tot respectul și admirația din lume”.