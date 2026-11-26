Peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă, a rămas complet fără energie electrică în urma unei avarii produse la instalații energetice din afara regiunii. Întreruperea masivă a alimentării cu electricitate a fost anunțată de companiile energetice aflate sub controlul autorităților ruse, Sevastopolenergo și Krîmenergo.

Sevastopol, oraș din Crimeea Foto: X@censor_net

Potrivit agenției de presă ASTRA, Krîmenergo a confirmat că pana de curent afectează întreaga peninsulă. Informația a fost preluată și de presa rusă.

„Din cauza unei avarii produse la instalații energetice din afara regiunii noastre, Sevastopolul a rămas fără tensiune electrică. Până la normalizarea situației, pentru a evita eventuale defecțiuni, vă rugăm să deconectați aparatele electrice de la rețea. Echipele energetice iau toate măsurile necesare pentru restabilirea cât mai rapidă a alimentării cu energie electrică. Vom reveni cu informații privind evoluția situației”, a transmis compania Sevastopolenergo.

Potrivit informațiilor preliminare, întreruperea ar fi fost provocată de o avarie la infrastructura energetică situată în afara peninsulei. Companiile responsabile nu au precizat însă unde s-a produs incidentul, ce instalații au fost afectate sau care a fost cauza defecțiunii.

Locuitorilor din Sevastopol li s-a recomandat să scoată din priză aparatele electrocasnice până la stabilizarea tensiunii electrice. Măsura are rolul de a preveni deteriorarea echipamentelor în momentul reluării alimentării cu energie.

Reprezentanții companiilor energetice au anunțat că lucrează pentru restabilirea furnizării electricității, dar nu au comunicat un termen estimativ pentru remedierea situației.

Noua pană de curent survine pe fondul unor probleme repetate ale infrastructurii energetice din peninsula ocupată de Rusia.