Tragedie la o pensiune din Tulcea. O fetiță de 8 ani a murit într-o piscină

Poliţiştii tulceni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, după ce o fetiţă în vârstă de opt ani a murit, la sfârşitul săptămânii trecute, într-o piscină a unei unităţi de cazare din satul Mineri, judeţul Tulcea.

Fetiţa se afla împreună cu părinţii ei la unitatea de cazare care deţine şi un tobogan cu apă.

Minora s-a urcat pe toboganul acvatic și s-a lansat în bazin, fără să știe să înoate, și s-a scufundat imediat fără ca cineva din jur să observe la timp că nu mai ajunge la suprafață, scrie Agerpres.

Copila a fost scoasă din piscină foarte târziu, așa încât medicii Serviciului de Ambulanţă Județean nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Cazul a șocat întreaga comunitate. Mulți părinți se tem, acum, să își mai ducă copiii în astfel de locații.

„S-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă", a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea.Este primul caz de acest gen înregistrat de la începutul anului.