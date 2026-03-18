Mojtaba Khamenei cere răzbunare după moartea șefului securității iraniene: „Orice sânge vărsat are prețul său. Criminalii vor plăti”

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis miercuri un mesaj scris în memoria lui Ali Larijani, șeful consiliului de securitate al țării, ucis marți într-un atac revendicat de Israel. Este al doilea mesaj public al lui Khamenei de la preluarea funcției, însă liderul nu a apărut încă în mod oficial în fața publicului.

„Fără îndoială, asasinarea unei astfel de personalităţi demonstrează importanţa sa şi ura duşmanilor islamului faţă de el”, a declarat Mojtaba Khamenei în mesajul transmis agenției de presă Tasnim, în ziua funeraliilor lui Larijani la Teheran, potrivit News.ro.

El a adăugat că „Orice sânge vărsat are preţul său, iar criminalii care i-au ucis pe aceşti martiri vor trebui să-l plătească în curând”, referindu-se la ceilalți lideri uciși în atacuri similare.

Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său în funcție acum mai bine de o săptămână, nu a apărut public de la preluarea puterii, primul său mesaj fiind citit câteva zile mai târziu la televiziunea națională.

Ali Larijani, o figură cheie în securitatea națională

Funeraliile lui Ali Larijani au avut loc miercuri la Teheran, acesta fiind cel mai înalt oficial iranian în domeniul securității naționale. Larijani a fost ucis într-un atac israelian marți și era considerat unul dintre principalii decidenți ai țării, jucând un rol important în reprimarea protestelor anti-regim din ianuarie și în tranziția post-Khamenei.

Televiziunea iraniană a arătat mulțimi numeroase adunate în Piața Enghelab, fluturând steaguri iraniene și purtând bannere cu chipurile lui Larijani și ale lui Gholamreza Soleimani, șeful forței paramilitare Basij, de asemenea ucis într-un atac israelian. Sicriele lor au fost transportate prin piață pe un camion uriaș, alături de cele ale zecilor de marinari iranieni uciși când nava lor a fost torpilată de Statele Unite în largul coastelor Sri Lankăi la începutul lunii.

Președintele confirmă moartea ministrului informațiilor

Pe de altă parte, președintele iranian Masoud Pezeshkian a confirmat miercuri decesul ministrului Informațiilor, Esmail Khatib, anunțat anterior de Israel ca fiind rezultat al unui „atac de precizie” la Teheran.

„Asasinarea laşă a dragilor mei colegi Esmail Khatib, (înaltul oficial de securitate naţională), Ali Larijani şi (ministrul apărării) Aziz Nasirzadeh, împreună cu unii dintre membrii familiilor lor şi echipa care îi însoţea, ne-a lăsat cu inima frântă”, a scris Pezeshkian pe X.

El a mai adăugat: „Transmit condoleanţe marelui popor iranian pentru martiriul a doi membri ai cabinetului, al secretarului Adunării Populare şi al comandanţilor militari şi ai Basij. Sunt sigur că drumul lor va continua mai puternic ca înainte”.

Israelul l-a ucis pe Larijani într-un atac aerian marți, în timp ce Nasirzadeh a fost ucis pe 28 februarie, în prima zi a atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.