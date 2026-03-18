Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Numărul civililor ucişi până acum în conflictul din Orientul Mijlociu a trecut de 2.300

Război în Orientul Mijlociu
Peste 2.300 de civili au murit în actualul război din Orientul Mijlociu până în prezent, a anunţat miercuri, 18 martie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), relatează DPA.

Distrugeri provocate de bombardamente în Teheran, Iran. FOTO AFP
Tedros Adhanom Ghebreyesus, şeful OMS, a precizat că cel puţin 1.400 de decese au fost raportate în Iran, aproximativ 900 în Liban şi 20 în Israel, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

Alte câteva mii de persoane din cele trei ţări au fost rănite, a adăugat Ghebreyesus, , într-o conferinţă de presă la Geneva.

Reprezentantul ONU s-a arătat extrem de îngrijorat de zecile de atacuri împotriva spitalelor şi personalului medical din regiune.

„Atacurile asupra îngrijirii sanitare sunt o încălcare a dreptului internaţional”, a spus reprezentantul OMS.

OMS a verificat, de la începutul războiului, 28 de asemenea atacuri în Liban, soldate cu 30 de morţi şi 25 de răniţi, şi 20 de astfel de atacuri în Iran, soldate cu nouă decese.

Două atacuri au avut loc în Israel contra unor obiective medicale.

Organizaţia şiită Hezbollah a antrenat Libanul în războiul regional pe 2 martie, prin efectuarea unui atac contra Israelului ca represalii la loviturile israeliano-americane soldate, printre altele, cu uciderea ghidului suprem iranian Ali Khamenei.

Israelul a ripostat lansând o campanie amplă de lovituri aeriene împotriva Libanului, simultan cu operaţiuni terestre în sudul acestei ţări.

