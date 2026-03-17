Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Iranul confirmă moartea șefului securității iraniene. Israelul amenință că îl va viza și pe Mojtaba Khamenei: „Îl vom urmări, îl vom găsi și îl vom neutraliza”

Război în Orientul Mijlociu
Iranul a confirmat marți moartea comandantului organizației paramilitare Basij, Gholamreza Soleimani, în timp ce Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu. De asemenea, armata israeliană a anunțat că va continua să lovească orice persoană care reprezintă o amenințare pentru statul Israel.

Mojtaba Khamenei. FOTO: Profimedia
Potrivit Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, comandantul organizației Basij, Gholamreza Soleimani, a fost ucis.

„Comandantul Gholamreza Soleimani, șeful organizației Basij, a fost martirizat”, a transmis Garda Revoluționară pe site-ul său oficial Sepah News.

Anterior, Israelul anunțase că acesta a fost ucis într-un atac aerian. 

Israelul amenință că îl va viza și pe noul lider suprem al Iranului 

Armata israeliană a anunțat că va continua să lovească orice persoană care reprezintă o amenințare pentru statul Israel, inclusiv pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei. Declarația a fost făcută marți de purtătorul de cuvânt al Israel Defense Forces (IDF), Effie Defrin, în cadrul unui briefing de presă.

Întrebat dacă armata israeliană știe ce s-a întâmplat cu Mojtaba Khamenei, care nu a mai fost văzut sau auzit în public de la numirea sa în funcție, Defrin a răspuns că nu are informații în acest sens.

„Pot spune însă un lucru: vom continua – așa cum am demonstrat – să urmărim pe oricine reprezintă o amenințare pentru statul Israel. Oricine ridică mâna împotriva noastră nu este imun. Îl vom urmări, îl vom găsi și îl vom neutraliza”, a afirmat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, conform CNN.

Effie Defrin a precizat că Israelul va continua să vizeze și membri ai organizației paramilitare Basij din Iran, afiliată Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

„Spun din nou aici: vom ajunge la toți, indiferent unde sau când”, a declarat acesta.

Potrivit oficialului israelian, armata se pregătește pentru o campanie militară de durată.

„Ne pregătim pentru o campanie prelungită, inclusiv în perioada sărbătorii de Paștele evreiesc”, a spus Defrin. Sărbătoarea religioasă, cunoscută și sub numele de Pesah, va avea loc anul acesta în primele opt zile ale lunii aprilie.

SUA trimit întăriri militare în regiune

Între timp, imagini din satelit indică faptul că Statele Unite își sporesc prezența militară în regiune. Printre întăriri se numără nava de asalt amfibiu USS Tripoli, care se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

Fotografiile realizate din satelit arată nava americană traversând Marea Chinei de Sud, în drum spre zona de conflict.

Trump: „Am întrebat dacă pot face o mică excursie”

În același timp, președintele american Donald Trump a declarat că a discutat cu șefa sa de cabinet, Susie Wiles, înainte de a decide implicarea militară în conflict.

Trump a spus că decizia nu a fost una ușoară, având în vedere performanța economiei americane înainte de izbucnirea războiului.

„Am mers la Susie, merg mereu la Susie. I-am spus: «Susie, te deranjează dacă fac o mică excursie aici? Te deranjează?»”, a relatat președintele american.

Trump a afirmat că a considerat intervenția necesară, descriind-o drept „o excursie pe termen scurt”, și a lăudat evoluția economiei Statelor Unite în timpul celui de-al doilea mandat al său.

