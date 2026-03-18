Funeralii la Teheran. Mii de iranieni au ieșit în stradă pentru a-l jeli pe șeful securității, Ali Larijani, și amenință Israelul cu răzbunare

Iranul se pregătește miercuri, pentru funeraliile șefului său de securitate, Ali Larijani, unul dintre cei mai importanți oficiali ai regimului, care a fost ucis într-un atac aerian coordonat de Israel asupra capitalei Teheran.

Moartea lui Larijani, confirmată de autoritățile iraniene, marchează cea mai importantă pierdere a Iranului de la începutul războiului, după loviturile comune israeliano-americane care l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, pe 28 februarie, scrie presa internațională.

Larijani, în vârstă de 68 de ani, a fost considerat mâna dreaptă a liderului suprem, responsabil de supraviețuirea regimului și de politica sa regională și de apărare. Experții subliniază că el era cel care îl implementa și coordona strategiile de securitate.

În urma atacului, Iranul a lansat rachete asupra zonei Tel Aviv, provocând moartea a cel puțin doi civili, potrivit rapoartelor israeliene.

Țările din Golful Persic au interceptat rachete și drone îndreptate către baze strategice, inclusiv unități militare americane, pe fondul escaladării tensiunilor.

Funeraliile lui Larijani și ale altui oficial superior ucis în același atac, Gholamreza Soleimani, sunt programate să înceapă miercuri dimineața, potrivit presei de stat iraniene.

Șeful armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat că răspunsul Teheranului va fi „decisiv și regretabil”, iar Gardienii Revoluționari au subliniat că moartea lui Larijani va inspira atacuri suplimentare și va alimenta o „trezire națională”.

„Răspunsul Iranului la asasinarea secretarului Consiliului Suprem de Securitate Națională va fi decisiv și regretabil”, a declarat șeful armatei iraniene, Amir Hatami, într-un comunicat.

Conflictul are și repercusiuni globale: închiderea Strâmtorii Hormuz de către Iran a perturbat transporturile internaționale de petrol și a menținut prețul țițeiului la circa 100 de dolari pe baril.

În replică, Statele Unite au atacat situri de rachete iraniene de-a lungul coastei pentru a proteja rutele comerciale.

Președintele american, Donald Trump, a criticat reticența aliaților de a ajuta la securizarea strâmtorii, subliniind însă că SUA nu au nevoie de sprijin extern.