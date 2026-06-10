Tomac, dispus să schimbe miniștri din listă dacă partidele au obiecții. „Sunt pregătit să găsim un compromis”

Premierul desemnat Eugen Tomac a transmis miercuri, 10 iunie, că este dispus să negocieze și să ajungă la un compromis pentru formarea unui guvern care să ofere stabilitate și predictibilitate.

„Am avut ieri, până la orele 24:00, întâlniri cu parlamentari, senatori și deputați. Am revenit astăzi din nou tocmai pentru că am cerut timp acolo unde au existat solicitări de explicații suplimentare cu privire la prioritățile pe care le am.

Așa cum am promis ieri, am revenit astăzi, am avut o discuție foarte bună la grupul minorităților naționale. Înțeleg foarte bine așteptările pe care le au. Mă bucur că deputații și senatorii români conștientizează tot mai mult gravitatea situației în care se află țara”, le-a spus Tomac jurnaliștilor, la Parlament.

Tomac a declarat că le-a prezentat partidelor lista de miniștri pe care o propune și că va continua discuțiile cu liderii politici pentru a găsi o soluție care să permită depășirea actualei situații politice.

„Sunt pregătit să găsim un compromis, subliniez încă o dată, un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate și o perspectivă în clară, clară în ceea ce privește viitorul imediat.

Am spus cât se poate de clar că-mi doresc ca acest guvern să fie format din specialiști, oameni cu experiență, care au capacitatea de a gestiona într-o perioadă extrem de complicată, cu foarte multe urgențe, ministerele pentru care i-am propus, dar acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispuse, discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea”, adaugă acesta.

Miercuri, acesta merge la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui Nicușor Dan concluziile consultărilor politice și programul de guvernare, potrivit unor surse.

Scenariul formării unui guvern tehnic în jurul lui Eugen Tomac rămâne incert. PSD dă semnale de susținere, însă PNL, USR și UDMR își exprimă rezervele sau chiar opoziția. Contextul politic evidențiază lipsa unei majorități clare în Parlament și scoate la iveală tensiunile dintre partidele pro-occidentale, pe fondul calculelor legate de posibile alegeri anticipate și al creșterii AUR în sondaje.

Premierul desemnat a negat marți seara că ar intenționa să își depună mandatul în fața președintelui Nicușor Dan.

„Circulă un zvon că mâine aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este FALS!

Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”, a scris Tomac pe pagina sa de Facebook.