CCR amână decizia în cazul sesizării lui Sorin Grindeanu privind Ordonanța pentru programul SAFE

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis miercuri, 10 iunie, să amâne pronunțarea asupra sesizării depuse de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict constituțional generat de adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026, care vizează programul SAFE.



Judecarea cauzei va fi reluată pe 18 iunie, potrivit unor surse din instituție citate de Digi 24.

Sesizarea lui Sorin Grindeanu vizează modul în care Guvernul a adoptat actul normativ după ce fusese demis prin moțiune de cenzură.

În opinia sa, Executivul ar fi depășit limitele constituționale, întrucât, după demitere, are atribuții restrânse și nu poate adopta ordonanțe de urgență.

Liderul social-democrat susține că adoptarea și publicarea OUG într-un interval ulterior căderii Guvernului reprezintă „un abuz de drept public”. Demersul său a fost făcut în calitate de președinte al Camerei Deputaților.

Contextul adoptării ordonanței

Actul normativ privind investițiile în domeniul apărării a fost aprobat inițial de Cabinetul condus de Ilie Bolojan în data de 4 mai, cu o zi înainte de adoptarea moțiunii de cenzură. Ulterior, din cauza unor modificări, documentul a necesitat un nou aviz, primit după demiterea Guvernului.

Guvernul a reintrodus ordonanța pe ordinea de zi a ședinței din 8 mai - când avea un mandat limitat - și a adoptat forma modificată.

Reacția lui Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins acuzațiile, calificând demersul PSD drept unul politic. Acesta a susținut că sesizarea reprezintă „o acțiune de imagine”, menită să mascheze lipsa unor soluții din partea social-democraților după căderea Guvernului.

Aceeași ordonanță a fost contestată la CCR și de partidele AUR, SOS și PACE, însă Curtea a respins aceste sesizări.

Decizia așteptată pe 18 iunie ar putea clarifica dacă Executivul a încălcat sau nu Constituția prin adoptarea OUG SAFE după pierderea sprijinului parlamentar.