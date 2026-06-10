Arest la domiciliu după un scandal pe Calea Victoriei. A vrut să lovească un bărbat dar a nimerit nasul iubitei acesteia

Un bărbat din București a fost arestat la domiciliu după ce a lovit cu pumnul o femeie, în urma unui conflict izbucnit pe Calea Victoriei. Potrivit anchetatorilor, agresorul încerca de fapt să îl lovească pe iubitul victimei, însă a ratat și a lovit-o pe femeie în nas.

Ministerul Public a transmis că marți, 9 iunie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și pus sub acuzare pentru lovire sau alte violențe, după ce ar fi agresat o femeie în București.

Miercuri, procurorul de caz a solicitat instanței luarea măsurii arestului la domiciliu al inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 10 iunie, până la data de 09 iulie.

Potrivit surselor din cadrul anchetei, femeia se afla în mașină cu iubitul său, pe Calea Victoriei, în Sectorul 1 al Capitalei. Conflictul a avut loc pe 30 mai, la ora 23:15.

Șoferul a claxonat o mașină aflată în fața lui. Inculpatul se afla pe stradă împreună cu alte persoane, majoritatea având pahare cu vin în mână. Când a auzit claxonul, a crezut că acesta le era adresat lor, astfel că a aruncat vinul din pahar asupra mașinii.

Șoferul s-a enervat, iar între cei doi a avut loc un schimb de replici. Ulterior, acesta a coborât din mașină, împreună cu partenera sa.

În acel moment, inculpatul a încercat să îl lovească pe șofer cu pumnul în față, însă a ratat și a lovit-o pe persoana vătămată în zona nasului. Aceasta s-a ales cu o fractură piramidă nazală, care necesită 12-14 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.