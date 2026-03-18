Ministrul iranian al informațiilor a fost ucis într-un atac aerian al Israelului. Teheran nu a confirmat decesul

Israelul anunță că a ucis un alt ministru iranian la doar o zi după uciderea șefului securității naționale a țării, Ali Larijani, și a șefului forței paramilitare Basij a Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, susține că ministrul iranian al Informațiilor, Esmail Khatib, a fost ucis într-un atac israelian desfășurat în timpul nopții. Iranul nu a făcut încă niciun comentariu, potrivit aljazeera.

„În această zi, sunt așteptate surprize semnificative în toate domeniile, care vor escalada războiul pe care îl ducem împotriva Iranului și a Hezbollahului în Liban”, a declarat ministrul Israel Katz, în cadrul unei evaluări de securitate, potrivit declarațiilor furnizate de biroul său.

Katz a mai afirmat că prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a oferit armatei mână liberă pentru a elimina orice alt oficial iranian de rang înalt vizat, fără a mai solicita aprobări suplimentare.

Aceasta ar reprezenta a treia asasinare de profil înalt a unui lider iranian în doar două zile.

Marți, Israelul i-a eliminat pe șeful securității Iranului, Ali Larijani, și pe Gholamreza Soleimani, liderul forței paramilitare Basij din cadrul Gardienilor Revoluționari.

Un oficial de rang înalt din serviciile de informații militare israeliene a declarat că șeful forței Basij a fost ucis în timp ce se ascundea într-un cort amplasat într-o zonă împădurită.